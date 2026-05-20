水泥業空汙排放標準加嚴 業界願配合盼政府協助

環境部修正發布「水泥業空氣汙染物排放標準」，將影響台泥（1101）、信大（1109）、幸福（1108）、潤泰材（8463）等業者。對此，業界表示，業者自當全力配合實施，但是也期待政府給予水泥廠更多支持，協助業者順利達標。

環境部發布的新標準將有害空氣汙染物納入管制，並增訂氟化氫、氯化氫及一氧化碳等標準，雖將影響國內水泥業者，但業者可在今年10月30日前申請緩衝，最遲要在2029年之前完成。

對此國內水泥業者昨（19）日回應，「水泥業空氣汙染物排放標準」是在五年前提出討論，經環境部與產業界經過協商後取得共識。包括宜蘭及花蓮兩縣共六家水泥廠近年來已積極推動循環經濟，針對環境部發布「水泥業空氣汙染物排放標準」，業者自當全力配合實施，但是也期待政府給予水泥廠更多支持，協助業者順利達標。

據了解，環境部修正發布「水泥業空氣汙染物排放標準」受到影響的水泥廠包括宜蘭縣境內的台泥蘇澳廠、潤泰材冬山廠、信大水泥南聖湖廠、幸福水泥東澳廠；以及花蓮縣境的台泥和平廠及亞泥（1102）花蓮廠。

業者指出，環境部發布的最新「水泥業空氣汙染物排放標準」，其實已高過歐盟標準，各家水泥業願全力配合。對於提升國內空氣品質的方向，業者絕對樂意努力達標，但是也期待政府在升級設備、降低空汙的問題上，能協助業者順利達標。