水泥業空汙排放標準加嚴 六大廠受影響 環部給予二年半緩衝期

環境部18日修正發布「水泥業空氣汙染物排放標準」，擴大汙染物納管範圍、增訂氟化氫等汙染物管制標準，並導入料源管控，加嚴相關標準後，全台將有六大水泥廠受到影響。

為降低衝擊，環境部給予緩衝期，業者須於今年10月底前提改善計畫，最慢2029年1月1日前完成改善，約有兩年半左右緩衝期；若違反規定，最重可罰2,000萬元。

據了解，國內目前六大水泥廠都受到新制規範，包括位於宜蘭縣的台灣水泥蘇澳廠、潤泰材冬山廠、信大水泥南聖湖廠、幸福水泥東澳廠，及位於花蓮縣的台灣水泥和平廠與亞洲水泥花蓮廠。

環境部大氣司表示，此次修法主要透過「末端排放加嚴」與「料源成分控管」雙軌並行，隨著淨零碳排政策積極推動，國內水泥窯協同處理廢棄物再利用燃料的比例持續增加，為防範多元化料源可能帶來的汙染潛勢，維護空氣品質，因而參考國內焚化爐及國際同業標準而訂定。此次新增水泥業旋窯排放有害空氣汙染物之排放標準，管制物種包含戴奧辛，以及銻、砷、鉛、鉻、鈷、銅、錳、鎳、釩、鎘、鉈、汞等12項重金屬。

同時，水泥業使用廢棄物導致進料元素組成與燃燒情況改變，並衍生廢棄物於高溫製程產生空汙問題，為督促業者執行源頭減量與維持良好操作，此次也新增氯化氫、氟化氫及一氧化碳排放標準，以達減少空汙排放目的。

大氣司長黃偉鳴指出，若違反規定，依空汙法可處10萬元以上2,000萬元以下罰鍰，並通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按次處罰；情節重大者，可令其停工或停業，必要時，並可廢止其操作許可或勒令歇業。

修法研商期間，業者反映需要時間調整部分，主要針對12項重金屬等有害空汙物納管，此次也給予緩衝，業者可在今年10月30日前提出配比管理計畫書或改善計畫，報請地方主管機關核定緩衝期限，緩衝期最遲不得超過2029年1月1日。