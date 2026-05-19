台中520檔期推案量20年新低 南台中新案以市價8折搶市

市場資金持續往股市靠攏，大台中520房市檔期推案不如預期，根據台中市不動產開發公會統計，整體推案量僅剩200億元，對比去年同期的548億元，大減63%，創近20年來新低，市場觀望氣氛濃厚，整體呈現嚴重量縮格局。

值得注意的是，南台中指標新案泓瑞建設「5號樂章」，祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。代銷業者透露，過去僅出現在零星個案的價格修正，如今逐漸擴大到新案市場，市場氛圍明顯與前兩年高峰時期不同。

台中市不動產開發公會最新市調統計，大台中今年前四月累計推案金額868.3億元，較去年同期大減45.4%，為近七年新低，520房市檔期推案總銷更只剩200億元，整體動能相對保守，市場較往年明顯冷清，不過蛋黃區價格仍相對堅挺。

儘管推案量縮減，但如14期、13期及水湳經貿園區，仍是品牌建商的兵家必爭之地，北台中包含精銳、順天（5525）、豐邑、國泰都有新案進場，水湳有亞昕坐鎮，南台中有是惠宇、大陸、泓瑞、櫻花建設等搶進。

其中價格戰最殺的就是單元五泓瑞建設新案「5號樂章」，基地位於永春東七路上，面積956坪，規劃2棟12樓產品，共計110戶，24至37坪，總銷20億元，祭出「市價8折，最低單價4字頭」搶市。

現場專案經理黃鼎宸表示，現階段推出的新案，都是建商手上地點很好的土地。尤其南台中、烏日與13期周邊，因供給量較大、競爭激烈，建商態度也相對積極。

黃鼎宸進一步指出，單元5具備重劃區高綠覆率、低密度住宅區規劃，其中高含金量的永春東七路，更以嶄新街景、整齊市容，吸引高級建案齊聚，這種國際新貴的綠色聚落，顯現高資產族群逐綠而居的趨勢。

在交通區位上，「5號樂章」距離台中捷運路線鄰近的火車站點，及台中高鐵站僅約8分鐘車程，從單元5開車約4分鐘可以直上74號快速道路，10分鐘可上國道1號，縱橫大台中最精華的版圖，獲得不少首購、換屋與置產族青睞。

北台中部分，即將公開的精銳建設「敦和段新案」成為此波市場焦點，基地位於榮德一路、敦和路口，與即將交屋的「THE精銳」相鄰，市場價格備受期待。豐邑集團於北屯機捷特區推出、主打3至4房的「景立方二期」，總銷30億元。

近期備受矚目的13期生活圈，520檔期則有惠宇建設「惠宇悅然」建案坐鎮，其品牌吸粉實力將測試該區域單價的天花板。

另在房價相對親民的太平區及烏日區，剛性需求強勁。「櫻花心綻」以位於烏日高鐵特區，擁有交通樞紐優勢，規劃24至34坪、2至3房產品，2房總價落在1,300萬元上下。太平區「櫻花上河之櫻」2至4房產品，廣告祭出788萬元，吸引不少人詢問。

大台中不動產公會理事長蕭成忠指出，這兩年觀察下來，過去僅出現在零星餘屋案的價格修正，如今逐漸擴大到新案市場，甚至有個案直接打出區域最低價訴求，顯示市場氛圍已與前兩年明顯不同。

21世紀不動產資深經理沈政興表示，過去只靠重劃區題材或短期話題即可帶動買氣的時代已逐漸過去，購屋族現在更重視建商品牌、產品規劃與生活機能是否到位。未來台中房市將進入汰弱留強格局，品牌力將直接決定建案的去化速度。

泓瑞建設「5號樂章」祭出「市價8折、最低4字頭」的早鳥限量優惠搶市。記者宋健生／攝影

2026年台中520檔期進場個案一覽表。資料來源：市調暨業者提供