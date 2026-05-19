古書今贏／重義輕利 堅守良善

人生順逆難料，善惡並非兩極，重在永遠保持良善的心。

《鎖麟囊》是小時候看的一部電影，劇情描述：貧女耿湘蓮遭母親威逼當富翁小妾，但仍堅守原有的婚約不願悔婚，在鄰翁幫助下，嫁給窮生范希瓊。避雨途中巧遇富新娘江鳳卿，江鳳卿聽到哭聲悲切，詢問後慷慨贈送鎖麟囊和金錠，雙方頭巾罩面，一個心情激動，一個沒放心上，雨後各奔前程，既不知對方容貌，也忘了互問姓名。

在贈金護持下，耿湘蓮夫妻快速脫貧，范希瓊高中進士，懷孕生子，成為人生勝利組。一夜夫妻同時夢到未來兒媳，次日派人路上守候，遇到賣女的婦人（不希望女兒餓死），湘蓮看到婦人氣質不凡，要婦人留下照顧自己的小孩，婦人性情溫順，治理家務有條有理，很受眾人喜愛。

范府小樓是禁地，湘蓮夫妻早晚必定親自焚香打掃，不料兩個小孩嬉戲闖入，婦人急忙上樓阻止，驚見堂上供奉的鎖麟囊痛哭流涕。湘蓮聞訊趕來，才知道婦人原來是當年贈金恩人，從此奉為上賓，江鳳卿則一如往常，沒有顯擺姿態。

范希瓊派人尋找江鳳卿失散的丈夫陳鈺，一位將領陳裕剛好來訪，閒聊提到夫妻分散，輾轉軍中效命，本名其實叫做陳鈺；范希瓊夫妻暗喜，假裝要當媒人，強迫陳鈺、江鳳卿二人拜堂，事後擺宴向兩人道謝，表示要送還家產遭到拒絕，只好請來之前促成好事的鄰翁出面，雙方結為親家，大圓滿收場。

《鎖麟囊》源自清光緒．宣鼎寫的《夜雨秋燈錄》，書中故事反映社會表現人生，和現實生活對照，讓人有些感慨。

某友在業界頗有影響力，只要求助者敢開口大多如願。甲的事業原本有聲有色，不慎走投無路，有人告訴他可向友人求助，不僅擔任要職，數年後得到資金挹注，沒想到東山再起後大挖牆腳，甚至放話：「商場上沒有永遠的朋友，何況自己不是沒還錢，之前還幫對方賺不少錢」；友人口中說沒放在心上，卻氣憤難眠，瘦了大半圈。我安慰他：「施與受可以存在條件交換，落難求助不算低人一等，既然行有餘力，設定界線不要耿耿於懷，較不會陷入被害者情懷。」所以，「別人負你，應該是他失眠，不是你睡不著。」

情誼建立在利益的基礎，沒辦法恆久；長期困頓的人大多自怨自憐；趾高氣揚的人落魄，容易偏激不滿；急功好利者，原本道義放兩旁；接受幫助當下心存感激，面對要求能順服隱忍；一看到了好處，就充滿盤算；遭到拒絕怨恨不平，看人成功心裡總是嘀咕：為什麼別人比自己運氣好？

等到漸入佳境，聽到別人談往事，渾身不自在，想快速切割；看到舊人出現，擔心討人情，更害怕跟班有樣學樣，心中充滿了愧疚遺憾和諸多複雜情緒。

忘情背義是人性枷鎖，法律上可能構成侵權背信行為，被辜負雖然委屈，也要堅守良善，因為善良是長期的堅持，不是短期的交易，如《鎖麟囊》中仗義的鄰翁、堅貞的耿湘蓮、安貧的江鳳卿，都是做人的典範。

（作者是易群企管資深顧問）