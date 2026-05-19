市場觀察室／國術館轉型 從品牌化開始

國術館作為台灣社會獨特的文化符號，正站在一個關鍵的十字路口。它既承載著傳統調理技藝的精髓，也面臨著現代法規與消費意識抬頭所帶來的嚴峻挑戰。為了在時代洪流中站穩腳跟，一場深刻的轉型正在悄然發生。

國術館的源頭可追溯至武術的傳承。在過去，練習國術者眾，跌打損傷在所難免，許多武館師傅因此兼擅損傷接骨之術。隨著時代變遷，國術運動人口減少，部分從業者便轉向以損傷調理為主要業務以維生計，逐漸演變為今日我們所熟知的樣貌。在全民健保實施前，國術館幾乎主宰了民間的復健市場。

然而，在現代法律框架下，國術館的定位已非常明確。根據衛生福利部的管理規範，其提供的服務屬於「民俗調理」，其目的被嚴格界定為「紓解筋骨、消除疲勞」，本質上是「非醫療行為。

這意味著國術館不得宣稱任何療效、不得執行醫療業務（如診斷、開藥、整脊），也不能申報健保費用，當前的困境與挑戰有三：

一、法律與信任危機：「整復」與「推拿」等詞彙，同時存在於中醫的醫療行為與民俗調理的服務項目中。這導致消費者難以分辨，誤將民俗調理視為醫療。因此，消費糾紛與意外傷害事件頻傳。

例如，將未確診的骨折當作單純挫傷處理，反而加重病情。消基會更曾公開質疑，勞動部推出的「傳統整復推拿技術士」證照，其名稱極易誤導民眾，使其誤以為持證者具備醫療專業資格，從而將自身置於風險之中。

二、標準化之痛：國術館的技術主要依賴師徒制或家族口耳相傳，缺乏系統性、標準化的養成與考核體系。這造成了從業者技術水平參差不齊的現象。民眾在選擇時，只能依賴口碑或個人經驗，難以建立對整個行業的普遍信任。相較於有明確教育及國考制度的醫事人員，這種非標準化的傳承模式成為其發展的一大軟肋。

三、世代與形象挑戰：在講求「經驗」的傳統觀念下，年輕的從業者常面臨「看起來沒經驗」的質疑。從業者均須花費大量心力向顧客解釋以獲取信任。同時，整個行業也亟須擺脫「老派」、「不科學」的刻板印象，以吸引新一代的消費者。

轉型與發展重重困境，許多國術館業者積極尋求轉型與突破，試圖在現代社會中找到新的立足點。

首先是品牌化經營。部分業者開始注重品牌形象的建立。業者強調「以人為本、以仁為本」的服務理念，透過耐心解說與確實的服務品質建立口碑，讓顧客持續回流，以此證明品牌價值，擺脫傳統國術館的單一形象。

其次為服務多元化與跨界合作。為了開拓新客源，業者也開發傳統整復推拿以外的服務。

例如，引進源自海外技術，進行非侵入式的臉部線條微調，並積極與美容等相關產業合作，吸引對健康與美學有雙重需求的消費族群。

第三，技術革新嘗試。一些現代化的整復所開始導入科技輔助設備，如電動按摩床、紅外線治療儀等，試圖將傳統手技與現代科技結合，提升服務的精準度與顧客體驗，惟醫療器材使用仍須留意法律邊界問題。

（作者是國立高雄師範大學事業經營系教授）