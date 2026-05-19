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智慧經營／香港上海滙豐銀常務總監高雅德 以人為本 形塑高效團隊

經濟日報／ 任珮云
香港上海滙豐銀常務總監高雅德。滙豐銀行／提供
香港上海滙豐銀常務總監高雅德。滙豐銀行／提供

香港上海滙豐銀行環球貿易方案部常務總監兼亞洲地區主管Aditya Gahlaut（高雅德）表示：「人」是組織成功的核心。無論管理多少市場，最關鍵的是如何建立高效團隊並激發成員潛力。

細分市場 在地差異化

在全球貿易版圖劇烈重組之際，高雅德以其獨到的經營管理理念與跨市場領導經驗，成為金融業觀察全球供應鏈與企業策略的指標人物。他強調的「在地差異化」與「以人為本」管理思維，正逐步形塑滙豐在亞洲的貿易金融布局。

在滙豐銀行逾26年資歷的高雅德，長期深耕貿易金融領域，歷任香港與印度等重要市場主管，對亞洲各區域發展脈絡理解深刻。他指出，亞洲是由多個子區域組成的複合體，各國在產業結構、政策目標與成長動能上差異顯著，若以單一框架套用，將難以精準掌握商機。因此，企業在制定策略時，必須跳脫區域標籤，回歸「以市場為單位」的細緻分析。

在實務操作上，高雅德提出「60%共通、40%在地化」的策略原則。他認為，跨國銀行在產品架構、風險控管與核心流程上可維持高度一致，但在市場落地時，須依當地客戶需求進行調整。例如，在韓國市場，滙豐聚焦服務少數大型企業的海外擴張，發揮全球網絡優勢；在香港則採取全面性策略，服務從中小企業到跨國企業的多元客群。這種彈性調整，使銀行能在不同市場中維持競爭優勢。

除策略層面外，高雅德更強調「人」是組織成功的核心。他直言，無論管理多少市場，最關鍵的仍是如何建立高效團隊並激發成員潛力。在其帶領下，亞洲GTS團隊橫跨18個市場、逾2,000名專業人員，透過持續溝通與文化整合，形成具備高度敏捷性的組織。他主張，領導者應讓團隊清楚產品價值與市場機會，進而建立共同目標，提升執行力。

快速應變 增運作效能

在管理哲學上，高雅德以「熱情與透明」作為兩大核心。他認為，對工作的熱忱是驅動長期投入的關鍵，而在大型組織中，公開且直接的溝通則是維持效率的必要條件。無論是正面或負面訊息，皆應即時且清楚地傳達，避免資訊不對稱影響決策品質。這樣的管理方式，有助於在快速變動的市場環境中，提升團隊反應速度與整體運作效能。

高雅德同時將自身角色與滙豐歷史使命緊密連結。作為起源於亞洲、以貿易融資起家的國際銀行，滙豐長期扮演連結東西方商業往來的重要橋梁。他指出，能在香港這一發源地承擔核心業務，不僅是追求業績，更是延續企業百年來的價值與責任，這也成為他推動業務創新的重要動力和驕傲。

面對全球供應鏈重組趨勢，高雅德表示，企業決策已從過去單純追求效率，轉向同時兼顧「效率、韌性與永續」三大目標。「中國加一」策略正是此一轉變的具體體現，帶動亞洲多國貿易成長並深化區域連結。滙豐銀行值此之際，致力於協助企業管理營運資金、優化周轉效率，並釋放過去未被有效利用、鎖定於營運資金中的價值。

印度 滙豐銀行 香港

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