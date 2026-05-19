法律頻道／從遺囑執行人修法 看財富傳承新局

很多人以為，寫好遺囑，財富傳承就完成了。但實務上，真正的問題往往不是遺囑怎麼寫，而是遺囑在關鍵時刻能不能被找到、被承認，並且被正確執行。

最常見的情況是，寫好的遺囑被放在家中抽屜、保險箱，或某個只有本人知道的位置。等到人真的離世，可能繼承人根本找不到遺囑，或是第一個打開抽屜的人，剛好就是利益與遺囑內容相反的人，他可能讓遺囑再也不見天日。因此，即使有寫遺囑，實際功能也非常有限。

一份完整的遺囑安排，理論上應該要有一位可信任、懂程序、能出面處理的人，也就是「遺囑執行人」。遺囑執行人的角色，不只是保存文件，而是要能在被繼承人死亡後，依照遺囑內容協助申報，處理遺產分配事務，讓被繼承人生前意志不只是停留在紙上。

問題是，過去的稅法設計，卻讓這個制度在實務上窒礙難行。現行《遺產及贈與稅法》第六條，將「有囑執行人者」列為遺產稅納稅義務人。換言之，遺囑執行人雖然未必是取得遺產的人，卻可能被放在遺產稅申報與繳納責任的第一線。

類似制度爭議，在遺產管理人案件中曾有前例。在2008年黃文皇律師案中，黃律師受法院指派擔任遺產管理人，依相關報導並未取得遺產利益，卻遭稽徵機關課徵遺產稅及罰鍰合計高達1.1億元。該案雖非遺囑執行人案件，卻凸顯同一個核心問題：當法律把「管理或執行遺產的人」放在稅務責任第一線，專業人士自然會對承擔這類角色有所卻步。

這也是本次《遺產及贈與稅法》第六條修正草案重點，草案將遺產稅納稅義務人重新定義為繼承人及受遺贈人，而非遺產執行人。同時也明定，有遺囑執行人的案件，遺囑執行人是「得代」納稅義務人辦理申報、繳納遺產稅與申請復查，而不是自己成為納稅義務人。

這個修正方向，對企業主與高資產人士尤其重要。因為他們的財富通常不是一筆存款或一間房子這類表面現金資產，而是公司股權、投資部位、保單、不動產、境內外資產，甚至包含未上市股權與家族企業控制權。這些資產若只靠家屬自行理解、處理，往往很難在短時間內釐清。然而，以往專業律師、會計師，均因上開稅務風險拒絕擔任遺囑執行人，因此執行人制度長年未發揮功能。經過本次的修法，相信會有大幅改善。

不過，這次修法草案的深層意義，更在表達僅寫好遺囑並不是完整傳承規劃。遺囑能處理的，主要仍是死亡時的表面財產分配；但對企業主而言，更困難的是家族企業經營權怎麼延續、股權如何不外流、家族成員如何取得合理保障，以及誰能在關鍵時刻做決策。這些問題，單靠遺囑這單一工具往往不夠。

本次草案也同時提醒兩件事。第一，死亡前兩年內贈與特定親屬的財產，應依法併入遺產總額課稅，草案方向是由受贈人按比例負擔相對應的遺產稅。第二，配偶剩餘財產差額分配請求權的扣除額計算，也因憲法法庭判決意旨而有調整方向。這些內容看似技術性，其實都指向同一件事：遺產稅不是等人過世後才開始處理，而是生前財產移動時，就已經埋下後續稅務效果。

因此，遺囑執行人制度若能回到合理位置，讓專業人士參與而發揮應有功能，確實能協助台灣財富傳承制度向前一步。但無論如何，真正成熟的傳承規劃，仍然不只是寫下一份遺囑，而是在生前就把資產清冊、稅務安排、股權結構、遺囑執行人與家族溝通機制一併設計好。

（作者是立勤國際法律事務所主持律師）