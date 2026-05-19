新悦花園酒店參加台北國際觀光博覽會 住宿券最低35折起

今年上半年最受矚目的旅遊盛會「2026 TTE台北國際觀光博覽會」即將登場，位於嘉義的新悦花園酒店此次首度參加此展，推出多款旅展住宿優惠，邀請旅客提前規劃下半年嘉義旅程，感受結合親子娛樂、美食與城市慢旅的住宿體驗。

本次旅展推出雙人輕旅行與親子住宿專案，優惠最低35折起，除可自由安排嘉義美食巡禮，也能享受悠閒住宿時光。

其中，最受親子族群喜愛的「熊家族夢想樂園」親子童趣房，結合了旋轉木馬、幸福小火車、兒童沙坑及賽車設施等多元娛樂空間，打造適合親子同樂的度假氛圍。

新悦花園酒店近年持續結合原創熊家族IP與多元互動設施，以「城市森林親子度假」為核心特色，融合阿里山森林意象與童趣娛樂體驗，讓旅客在城市中也能感受充滿陪伴感的森林度假氛圍。

此次入住「熊家族夢想樂園」親子童趣房專案，除可體驗館內人氣設施外，還可獲得限量熊家族紀念好禮，包含熊家族毛氈筆記本、集章護照與故事書等，並可免費參加DIY手作活動，為旅程增添更多樂趣與專屬回憶。

隨著下半年旅遊旺季到來，嘉義也將迎來「光織影舞」及「嘉義市國際管樂節」等年度活動。此次旅展住宿券有效期限至明年5月底，旅客可依照不同季節安排專屬旅程，感受嘉義四季不同的旅遊魅力。

新悦花園酒店表示，希望透過此次TTE旅展，讓更多旅客看見嘉義兼具自然、人文、美食與親子旅遊的多元魅力，未來也將持續打造結合在地文化與親子娛樂的城市度假體驗，邀請旅客走進嘉義，感受阿里山腳下兼具森林氛圍與親子樂趣的城市度假體驗。

入住「熊家族夢想樂園」親子童趣房專案，可獲得限量熊家族紀念好禮。業者／提供

每日限定DIY手作活動，適合爸媽與小孩共同創作，留下難忘回憶。業者／提供