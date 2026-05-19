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為寶佳20日股東會進駐董事會埋伏筆？中工周志明今請辭董座、資安長

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

中工（2515）19日重訊公告董事長周志明因個人因素請辭董座、資安長一職；不過中工董座周志明請辭時間敏感，20日正是公司股東會，且今年股東會將改選七席董事。

由於市場派寶佳集團這次來勢洶洶，勢必拿下中工，在此敏感時機董座請辭，是否為股東會市場派寶佳集團進駐提前布局，以及這次寶佳集團是否能拿下五席董事的絕對優勢主導，明日答案就會揭曉。

對於中工董事長周志明請辭一事，中工指出，周董事長因個人生涯規劃及個人因素，已向董事會提出辭任董事長職務之申請。董事會對周董事長任內對公司經營發展、治理制度及各項業務推動所做出的貢獻，表達誠摯感謝與敬意。

中工強調，目前公司各項營運目前均維持正常，既定業務與重大工程計畫皆依進度穩健推進，相關團隊亦持續落實公司治理與經營策略，因此董座請辭對公司財務及營運並無重大影響。

中工指出，後續董事長職務將依公司治理程序辦理相關作業，並依法令規定辦理公告。中工將持續秉持穩健經營原則，保障股東、員工及合作夥伴權益。

中工

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