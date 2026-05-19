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北市2月房市交易量減少25.12% 住宅價格指數上升0.67%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影
房市示意圖。聯合報系資料照片／記者朱曼寧攝影

北市政府地政局公布最新實價登錄交易情況，根據最近一期（今年2月）實價登錄交易件數304件，較1月減幅25.12％；交易總額137.33億元，較1月增幅24.64％；住宅價格指數126.81，較1月上升0.67％。

今年2月實價登錄量價動態，全市交易量共304件，較1月406件減少102件，減幅25.12%，較前一年同期410件，減幅25.85%；交易總額為137.33億元，較1月110.18億元增加27.15億元，增幅24.64%，較前一年同期110.64億元，增幅24.12%。

北市各行政區2月交易量，3區增加、9區減少，增幅最大為中正區，較1月增加138.46%；減幅最大為大同區，較1月減少60.00%。各行政區交易總額依序由內湖區57.31億元、中山區15.68億元及中正區9.86億元位居前3名；總額最少為大同區，僅1.84億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約30.15倍。交易總額增幅最大為內湖區，因有高總價交易案件，較1月增加281.05%；減幅最大為大同區，較1月減少67.03%。(詳圖1)

從住宅價格指數分析，今年2月全市住宅價格指數126.81，較1月125.97上升0.67%，較前一年同期130.34下降2.71%。大樓住宅價格指數138.59，較1月137.39上升0.87%；公寓住宅價格指數110.01，較1月110.21下降0.18%；小宅住宅價格指數126.53，較1月125.65上升0.70%。

觀察台北全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市與大樓的月線及半年線上升、季線下降；公寓的月線、季線及半年線皆下降；小宅的月線及季線上升、半年線下降。

北市 實價登錄

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