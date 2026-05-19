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10億公司債到期…三圓王雅麟：月底前回收資金逾14億元 還款沒問題
三圓（4416）建設19日舉行重大訊息表示，為因應今年5月27日到期之普通公司債本息還款，公司將出售投資性不動產「敦北長城」籌措資金，預計將可回收14~15億元資金，款項月底到位，可充分支應公司債本息。
三圓建設董事長王雅麟19日親自出席重大訊息記者會指出，由於房市環境全然改變，但「Diamond Towers 台北之星」光是都更就走了超過20年，產品定位與目前市場主流中小坪數有落差，加上第七波信用管制政策上路後，市場買氣平淡，整體新屋市場銷售卡關，「Diamond Towers 台北之星」也遇瓶頸，連帶影響公司資金流與銀行借貸。
王雅麟指出，三年前三圓建設發行10億元的有擔保普通公司債，預計今年5月27日需償還本金1億元，以及利息1,008萬元，總計本(5)月底前需償還1.1008億元本息款項，但三圓建設在三、四個月前就開始銷售投資性不動產「敦北長城」。
他強調，目前該案已有買方出具購買意向書，接下來雙方只需完成合約，該案交易價格約14~15億元，預計5月25日款項就能到位，足以支應償還公司債本息。
王雅麟表示，目前公司扣除受限制銀行存款後、可用金額約200億元，已對公司旗下有價值的資產進行出售或與銀行洽談融資，若後續有價不動產順利處分或獲得融資，接下來三圓建設資金面會更加健康、充裕。
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