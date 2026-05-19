與寶佳戰火正殷…中工周四股東會前 董事長周志明請辭

中華工程今（19）日傍晚發布重大訊息，宣布董事長周志明因個人生涯規劃及個人因素，已向董事會提出辭任董事長職務申請。由於中工本周四（21日）即將召開股東常會並進行董事全面改選，此時點請辭，也讓外界高度關注背後與近期經營權角力的關聯性。

中工在聲明稿中強調，目前各項營運均維持正常，既定業務與重大工程計畫皆依進度穩健推進，相關團隊也持續落實公司治理與經營策略，對財務及營運並無重大影響；後續董事長職務將依公司治理程序辦理相關作業，並依法公告。

中工近半年來深陷經營權攻防戰。以寶佳機構為首的市場派，去年起大舉買進中工持股，並在今年董事改選前積極布局，引爆公司派與市場派對峙。雙方一度隔空交火，中工曾公開批評寶佳為「禿鷹」，董事長周志明更曾向員工發出內部信，強調要「守住70年的中工」。

此外，寶佳陣營今年3月也曾向北檢告發中工高層涉嫌違反「證交法」與特別背信，雙方關係一度緊張。 不過，4月間情勢急轉彎，中工、寶佳與威京集團高層共同召開記者會，宣布「停止對立、轉向合作」，市場當時即解讀，未來董事會席次將重新分配，寶佳陣營有望取得過半主導權。

市場人士分析，此次周志明請辭時點敏感，距離股東會僅剩數日，外界普遍視為中工經營權正式進入新階段，也意味寶佳與威京體系間的權力布局，可能已逐步底定。後續董事改選結果、以及新任董事長人選，將成為市場觀察焦點。