大同開拓北美電力基建 斬獲北美光儲能案場新客配電變壓器訂單

大同（2371）公司積極布局AI時代的電力商機，公司19日表示，日前參加美國電力產業重要展會 IEEE PES T&D 2026，展出成果豐碩，不僅成功打入北美市場，更同步取得美國太陽能案場訂單，展現大同在全球AI基礎建設浪潮中，持續擴大影響力與接單實力。

全球AI浪潮持續推進，最核心的競爭，正逐步從「算力」延伸到「電力」。隨著全球科技巨頭加速擴建AI資料中心，帶動美國電網升級、再生能源轉型與基礎電力設備需求全面爆發，電力基礎建設已成為AI時代最重要的戰略資源之一。

大同說明，此次重點展出針對美國市場需求設計的亭置式變壓器（Pad-mount transformer）與桿上型變壓器（Pole-type transformer），產品聚焦AI資料中心、再生能源案場及電網升級等應用需求。隨著AI資料中心用電量急速攀升，美國各州近年持續加速電網汰舊換新，推升變壓器市場需求大幅成長，也讓具備快速交貨與完整產品線能力的供應商，成為市場關注焦點。

大同表示，公司深耕電力變壓器領域多年，憑藉穩定品質與快速交貨優勢，近年積極拓展北美市場，先前已成功取得美國再生能源案場345kV等級大型變壓器訂單，預計於2027年中交貨。這次藉由芝加哥 IEEE 展會，首度完整展示北美市場產品布局，更成功吸引多家客戶目光，現場成交數筆訂單，主要聚焦於亭置式與桿上型變壓器，客戶涵蓋再生能源與電力基建相關業者，預計將於2026年至2027年陸續出貨，挹注營收與獲利表現。

相較於345kV等級大型變壓器交期普遍長達18個月，亭置式與桿上型變壓器因可採流水線批量生產，交期約3至6個月，具備快速出貨與大量接單優勢。隨著AI基礎建設需求持續升溫，市場對中小型電力設備需求同步放大，大同指出，此次成功切入相關市場，不僅有助於完善北美產品線布局，也提高客戶採購整體解決方案的意願。

大同表示，未來北美市場布局，除了持續爭取345kV級大型電力變壓器訂單外，也將同步擴大再生能源與AI基礎建設相關的批量型變壓器市場。隨著產品供應能力日趨完整，大同將進一步朝向電力設備統包與整體解決方案方向邁進，在全球AI帶動的新一輪電力基建浪潮中，持續擴大市場版圖與接單動能。