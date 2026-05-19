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Uber 全球「Go Anywhere」體驗首度亮相亞太地區 Uber Drift 登陸東京

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

Uber 19日宣布將於2026年6月3日至7月1日間，於日本東京限時推出獨特的在地體驗行程「Uber Drift」。民眾在日本可透過 Uber App預約「Uber Drift」行程，親自於副駕駛座體驗源自日本經典賽車文化「甩尾（Drift）」的震撼魅力。也是Uber全球「Go Anywhere」體驗首度在亞太地區亮相，進一步將更多在地文化體驗整合進Uber App。

繼可於南非預約野生動物探險的「Uber Safari」、以及於土耳其搭乘熱氣球的「Uber Balloon」後，「Uber Drift」將帶領國際旅客深入探索享譽全球、卻不易親身接觸的日本甩尾次文化，展現Uber持續透過平台串聯更多旅遊與移動體驗的方向。

甩尾（Drift）是透過車身側滑高速過彎的高難度駕駛技術，起源於1970年代的日本，如今已發展為風靡全球、深受車迷喜愛的汽車文化之一。儘管甩尾文化深受全球車迷喜愛，但對海外旅客而言，想以安全且正規的方式親身體驗甩尾文化並不容易。Uber Drift將原本高度專業、且過去不易接觸的甩尾文化體驗，轉化為可直接透過 Uber App預約的一站式尊榮行程。整體半日體驗行程結合尊榮接送與純正賽車文化，打造完整沉浸式體驗。

旅客將搭 Uber Black van自東京住宿地點出發，前往知名的Mobara Twin Circuit（茂原雙賽道），抵達後，旅客可享有約90分鐘的賽道體驗，近距離感受深受車迷喜愛的日本國內市場車款。

為確保安全與專業性，Uber與持有Formula Drift執照的專業車手合作。旅客將以副駕駛身分，搭乘specially tuned 賽車參與雙車甩尾（Tandem Drift）體驗，感受高速甩尾的刺激感受。體驗車款包含Nissan Silvia S15與Nissan 180SX。

在限定期間，Uber Drift預約每組（1 至 4 人）價格為 30,000 日圓，且由於活動具高度專業性，每日限量開放四組預約 「Uber Drift」體驗亮點包括從飯店直達賽道的尊榮接送行程；Uber Drift採私人包團形式，每組可容納1至4位參與者；每組預約皆包含固定賽道圈數，可由團體成員彈性分配，或由單一成員完整使用。為符合賽道安全規定，所有參加者須穿著長袖上衣、長褲及包覆式鞋款（如運動鞋），現場亦將提供安全帽。

Uber 東京 亞太

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