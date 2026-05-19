力拚旅展最狂優惠 長汎假期台北TTE旅展出國最高省一萬元

年度指標性旅遊盛會「TTE台北國際觀光博覽會」將於5月22日（五）至5月25日（一）在台北世貿盛大登場！國際油價持續走高，也推升了旅遊開銷，讓不少民眾面對旅遊計畫時躊躇不前。

長榮航空直營旅行社－長汎假期從團體旅遊到自由行全面下殺，不僅祭出旅展破盤價，更加碼多項「現場下單專屬好康」，讓旅客用更划算價格輕鬆實現旅遊計畫。

長汎假期副總經理蔡錦惠表示，近期中東局勢動盪，油價波動影響機票價格漲幅10-15%，面對旅遊成本攀升，長汎假期希望成為旅客的『抗漲後盾』，透過對各國旅遊資源的精確布局，不僅確保行程好品質，也提供抗漲優惠。

除了超值商品之外，展攤舞台四日皆有活動，包含精選行程介紹、機加酒競標拍賣等精彩內容。長汎假期吉祥物汎奇也將驚喜現身舞台與民眾互動，完成指定任務即可獲得周邊好禮。

因應親子與家庭客群出遊需求，長汎假期推出多款日韓及東南亞團體行程，主打價格穩定與多元旅遊體驗。韓國行程「韓國松山金浦雙主題4日」每人售價$19,500起；東南亞行程則包含搭乘五星郵輪暢遊下龍灣的「北越輕旅行5日」，每人$16,900起，以及結合環球影城與樂高樂園的「馬新雙樂園5日」，每人可折抵$2,000。最受歡迎的日本旅遊則推出「水蜜桃吃到飽環球影城5日」$35,900起，小孩不占床再折$5,000，以及「北海道函館富良野花火5日」每人$38,900起。

除暑假檔期外，長汎假期亦同步推出多款日韓及東南亞優惠行程，包括「東京輕旅行~鎌倉箱根螃蟹5日」每人$25,900起、「潮玩關西~京阪小資輕旅行5日」每人$26,900起；東南亞則有「宿霧特賣會鯨鯊5日」每人$17,888起，以及「龍蝦隨便吃泰國不玩水5日」每人$19,900起，在票價調漲之際仍提供旅客以相對實惠的預算規劃海外旅程。

長榮直飛歐美最安心 日韓增班就要降玩

受近期國際情勢影響，旅客在規劃歐美長線旅遊時，長汎假期發現對於「直飛航點」的需求明顯提升，考量降低轉機與航班異動風險，以提升旅程安全穩定為優先。針對歐洲市場，長汎假期以長榮航空米蘭、慕尼黑及巴黎航線為基礎，規劃近期詢問度大升的瑞士旅遊，包含瑞士單國、義瑞、德瑞、法瑞等路線，旅展期間每人最高可折抵$10,000；此外，也同步推出多款秋冬早鳥產品，其中「奧捷童話小鎮國王湖10日」每人$74,900起，相當划算。配合長榮航空預計於6月開航的華盛頓航線，長汎假期亦推出華盛頓、多倫多雙點進出行程，串聯美加東岸旅遊路線，提供秋季賞楓旅客更多元的行程安排。

另外，長榮航空針對青森、神戶、東京及釜山等熱門日韓航點增班或放大機型，為暑假、賞楓旺季前往日韓的旅客提供更多選擇；長汎假期亦同步推出多款日韓優惠行程，像是「相約四國~魔法小豆島．歐風神戶5日」從神戶玩到四國，每人只要$29,900起。

除了團體遊程外，自由行也有旅展優惠，國內自由行第一品牌「立榮假期」推出機加酒折扣活動，旅客結帳輸入指定折扣碼「TTE2026」，可享機加酒商品95折優惠，2天1夜行程每人最低$2,513起；旅展期間現場下單還能獲得更多優惠及抽獎好禮。此外，5月22日與5月24日將舉辦離島3天2夜機加酒商品現場競標，起標價$3,000。

國外自由行平台「長榮假期」則推出全航線最高折抵$2,200優惠，完成訂購後可參加長榮航空香港經濟艙來回機票抽獎，指定航線另加贈日韓eSIM或香港八達通卡。旅展現場下單旅客亦有機會獲贈長榮航空限量周邊商品，送完為止。