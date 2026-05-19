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最新3月全國預售屋買氣 中南部跌幅逾五成首當其衝
信義房屋統計，3月全國預售揭露2,869戶，年減四成，寫六年同期新低，與2024年高峰相比更大幅萎縮八成。各都中僅新北市相對穩健，中南部熱區則跌幅普遍逾五成。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，統計期間央行的選擇性信用管制措施才剛開始微放寬，將第二套房貸從5成放寬到6成，可以觀察4月之後的買氣是否出現一小波回溫；而銷售放緩的區域，則須觀察是否有個案開始出現讓利，且讓利後是否吸引買氣，確認價格落底。
曾敬德表示，2025年預售交易量就出現明顯量縮，開發商也多有面臨景氣循環的調整經驗，開始縮減推案規模與放緩腳步，希望可以將兩、三年前銷售個案先交屋落袋為安，甚至轉進都更等方式經營。
曾敬德指出，統計顯示，這波修正幅度最大的就是在過去房價飆漲的中南部地區，未來若是價格有明顯變化，也可能先出現在這些區域。
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