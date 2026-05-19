繳不出房貸的人比以前多了 去年第3季住宅貸款催收金額年增近三成

台灣房屋彙整不動產資訊平台數據指出，2025年第3季住宅貸款催收金額至67.76億元，較2025年第2季的四年高點、80.72億下滑，不過仍較2024年同期增加15.37億元，增幅達29.3%，顯示房貸逾期後轉入催收的案件確實有比往年增加。

截至2025年第3季全國的貸款違約率為0.08%，比2024年同期略高0.01個百分點。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，「逾期放款」指積欠本息超過 3 個月，若超過 6 個月未清償則轉入「催收款項」，近年房貸催收金額自2024Q4開始明顯攀升，反映前幾年的購屋潮中有部分財務條件較吃緊、採高槓桿進場的購屋族。

張旭嵐指出，在寬限期、利率與資金壓力增加後，確實較容易面臨還款壓力。而催收金額一路到2025年Q2登近期高點，直到Q3才逐漸下降，顯示在2024Q4信用管制與市場降溫後，高槓桿交易已逐漸減少，市場風險也有稍微受到抑制。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中進一步觀察2025Q3最新資料，催收金額最高的縣市為台北市達18.8億元，其次為新北市15.13億，而年增率最高的為台中市43.8%，其次為桃園市38.7%。

陳定中指出，台中與桃園近年因重劃區推案量大，吸引大量首購與置產需求，在市場快速升溫期間，不少購屋族採高成數、高槓桿方式進場，或一次購買多戶；但隨著房貸條件緊縮、資金成本提高，市場交易趨緩，部分財務負擔能力較弱的族群，也開始面臨較大的繳款壓力。