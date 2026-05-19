快訊

轟李德維言而無信…調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

日本「牛角」陷關店潮！昔成功策略今成敗筆 燒肉店最強黑馬竄起

診所女清潔員身首分離亡 夫認屍心碎：妻子人很好「可退休但閒不下來」

聽新聞
0:00 / 0:00

房仲：新青安寬限期到期效應浮現 房貸催收金額走高

中央社／ 台北19日電
新青安示意圖。 圖／聯合報系資料照片
新青安示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台灣房屋表示，新青安上路至今，隨寬限期陸續到期。根據不動產資訊平台數據，至2025年第3季為止，全國貸款違約率為0.08%；觀察住宅貸款催收金額變化，2025年第3季為新台幣67.76億元，年達29.3%，顯示房貸逾期後轉入催收金額較往年增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天透過新聞稿表示，「逾期放款」指積欠本息超過3個月；若超過6個月未清償，則轉入「催收款項」。近年房貸催收金額自2024年第4季開始明顯攀升，反映前幾年購屋潮中有部分財務條件較吃緊、採高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後，確實較容易面臨還款壓力。

她說，催收金額到2025年第2季登近期高點，直到第3季才逐漸下降，顯示2024年第4季信用管制與市場降溫後，高槓桿交易已逐漸減少，市場風險稍微受到抑制。

進一步觀察2025年第3季最新資料，催收金額最高的縣市為台北市達18.8億元，其次為新北市15.13億元；而年增率最高為台中市43.8%，其次為桃園市38.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中與桃園近年因重劃區推案量大，吸引大量首購與置產需求。在市場快速升溫期間，不少購屋族採高成數、高槓桿方式進場，或一次購買多戶；但隨著房貸條件緊縮、資金成本提高，市場交易趨緩，部分財務負擔能力較弱的族群，開始面臨較大的繳款壓力。

張旭嵐提醒，房貸若長期遲繳，不僅會產生滯納金與利息，也會在聯徵中心留下信用紀錄，未來申辦貸款、信用卡都可能受影響。若經銀行催收仍無法改善，後續甚至可能進入強制執行與法拍程序，而法拍價格通常低於一般市場行情，屋主資產損失風險也較高；因此若出現資金周轉壓力，應及早與銀行協商，避免信用與資產雙重受損。

房貸 桃園 新青安

延伸閱讀

房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

存款追不上放款！AI 掀美元需求潮 國銀外幣結構大變天？

中華郵政深耕房貸市場 推出壽險房貸優惠方案

AI＋出口雙引擎催動…外幣放款好熱 創兩個新高

相關新聞

繳不出房貸的人比以前多了 去年第3季住宅貸款催收金額年增近三成

台灣房屋彙整不動產資訊平台數據指出，2025年第3季住宅貸款催收金額至67.76億元，較2025年第2季的四年高點、80.72億下滑，不過仍較2024年同期增加15.37億元，增幅達29.3%，顯示房貸逾期後轉入催收的案件確實有比往年增加。

最新3月全國預售屋買氣 中南部跌幅逾五成首當其衝

信義房屋統計，3月全國預售揭露2,869戶，年減四成，寫六年同期新低，與2024年高峰相比更大幅萎縮八成。各都中僅新北市相對穩健，中南部熱區則跌幅普遍逾五成。

房仲：新青安寬限期到期效應浮現 房貸催收金額走高

台灣房屋表示，新青安上路至今，隨寬限期陸續到期。根據不動產資訊平台數據，至2025年第3季為止，全國貸款違約率為0.08...

北市2月房市「兩極化」大同區交易量減少25%、減幅最大

台北市地政局公布最近一期（115年2月）實價登錄交易件數304件，較1月減幅25.12%；交易總額137.33億元，較1月增幅24.64%；住宅價格指數126.81，較1月上升0.67%。各行政區2月交易量增幅最大為中正區，較1月增加138.46%；減幅最大為大同區，較1月減少60%。

台中宜居熱區重新洗牌 太平區「敢婚敢生」衝出黑馬

人口是城市的核心競爭力，台中市在各項建設蓬勃發展下，展現強勁的人口磁吸力。其中太平區114年的人口增加數、結婚對數、出生人口數等三項關鍵指標，勇奪全市前三強，成功將「移入人口」轉為「常居人口」，不僅是人口遷入熱區，更是民眾成家生子、落地生根的優選區域，成為宜居台中最值得關注的黑馬區。

下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

金龍風暴衝擊，房市陷入盤整，不過，供給少，自住需求強的區域，表現仍然強勁。實價揭露，皇鼎建設在新莊丹鳳迴龍生活圈推出的「皇鼎心莊」，成交均價衝破7字頭，最高達一坪75萬元，下新莊出現明顯補漲行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。