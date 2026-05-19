房仲：新青安寬限期到期效應浮現 房貸催收金額走高

台灣房屋表示，新青安上路至今，隨寬限期陸續到期。根據不動產資訊平台數據，至2025年第3季為止，全國貸款違約率為0.08%；觀察住宅貸款催收金額變化，2025年第3季為新台幣67.76億元，年達29.3%，顯示房貸逾期後轉入催收金額較往年增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐今天透過新聞稿表示，「逾期放款」指積欠本息超過3個月；若超過6個月未清償，則轉入「催收款項」。近年房貸催收金額自2024年第4季開始明顯攀升，反映前幾年購屋潮中有部分財務條件較吃緊、採高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後，確實較容易面臨還款壓力。

她說，催收金額到2025年第2季登近期高點，直到第3季才逐漸下降，顯示2024年第4季信用管制與市場降溫後，高槓桿交易已逐漸減少，市場風險稍微受到抑制。

進一步觀察2025年第3季最新資料，催收金額最高的縣市為台北市達18.8億元，其次為新北市15.13億元；而年增率最高為台中市43.8%，其次為桃園市38.7%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中與桃園近年因重劃區推案量大，吸引大量首購與置產需求。在市場快速升溫期間，不少購屋族採高成數、高槓桿方式進場，或一次購買多戶；但隨著房貸條件緊縮、資金成本提高，市場交易趨緩，部分財務負擔能力較弱的族群，開始面臨較大的繳款壓力。

張旭嵐提醒，房貸若長期遲繳，不僅會產生滯納金與利息，也會在聯徵中心留下信用紀錄，未來申辦貸款、信用卡都可能受影響。若經銀行催收仍無法改善，後續甚至可能進入強制執行與法拍程序，而法拍價格通常低於一般市場行情，屋主資產損失風險也較高；因此若出現資金周轉壓力，應及早與銀行協商，避免信用與資產雙重受損。