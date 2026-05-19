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GIS贊助共融藝術新月獎 推動科技與文學感官碰

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

第一屆「2026 親愛的月光國際聾人藝術節英特盛 (GIS) 共融藝術新月獎」自徵件開放以來，獲得國內外創作者熱烈響應。投稿作品橫跨戲劇、肢體、多媒體與跨域創作，展現了共融藝術超越國界與感官的澎湃能量。本次參與者除台灣外，更有來自日本越南等地的藝術家，透過身體經驗、語言轉譯與社會議題的深度探討，呈現多元感官交織的表演新樣貌。

科技與文學的感官碰撞：客語文學創作獎首獎作品《夜光島》震撼開場

業成集團英特盛(GIS)共融藝術新月獎頒獎典禮暨記者會將於 5 月 19 日在萬座曉劇場隆重舉行。開場表演將展現跨領域的整合，由工業技術研究院攜手大可創藝，運用「生成式文學影音及AI手語感測」技術，由旗下品牌「众月藝創所」表演者共同詮釋 2025年「臺灣文學獎」客語文學創作獎新詩首獎——蕭宥的作品《夜光島——刻入潮聲肚个天光》。

以文學、科技與肢體的碰撞，極具渲染力與亮點的演出揭開典禮序幕。

典禮中將正式公布本屆3組優選作品及2組佳作作品，並由藝術節策展人潘思廷宣布「2026 親愛的月光國際聾人藝術節」的策展方向與活動亮點。

獎金與專業創作陪伴：英特盛實踐ESG永續影響力本獎項由業成集團英特盛科技股份有限公司(GIS)冠名贊助，總獎金高達新台幣 11 萬元。

除了實質的經費支持，優選團隊亦將獲得由藝術節團隊提供的後續創作資源，包含專業陪伴與手語翻譯等支持機制，並於 9 月藝術節期間進行公開呈現，進一步提升作品能見度與國際交流機會。英特盛表示，期盼透過企業與藝術節的跨界合作，建立長期且具系統性的創作培育機制，鼓勵創作者持續深耕創作能量，並促進藝術與產業間的對話，共同培育具潛力的共融藝術人才。

作為本次計畫的重要支持夥伴，英特盛 (GIS) 長期關注 ESG 永續發展，透過投入文化與藝術領域，實踐企業在社會共融與人文關懷上的責任。此次與藝術節攜手，不僅強化了共融藝術的專業發展，更為文化創新注入了深厚的產業能量。此外，頒獎典禮當日更有合作單位馬光中醫，提供中醫茶盒作為伴手禮，以溫潤關懷的品牌精神，為活動增添中華文化與生活美學的底蘊。

越南 日本 語言

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