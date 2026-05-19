Klook攜手台中市政府「酷創祭」登場 百位Kreator共同推廣在地觀光

亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook與台中市政府攜手合作，舉辦在台灣第二屆Klook酷創祭，集結超過百位Kreator創作者深度走訪台中，透過社群創作與交流活動，不到3天即產出上百篇內容，以創作者視角重新詮釋台中城市魅力，推廣至海內外旅客。

今年「酷創祭」以台中作為主場。台中融合歷史文化、在地美食與文青慢活氛圍，位居中部交通樞紐，近年國際航線持續拓展，加上台中海洋館、台中綠美圖等新景點陸續亮相，吸引越來越多國際旅客造訪。Klook期望透過創作者的實地走訪與內容創作，進一步放大台中的城市魅力與旅遊潛力。

酷創祭活動期間，Kreator創作者深入探索台中代表性景點與住宿，包括台中李方艾美酒店，以及大甲鎮瀾宮、大甲文昌祠等歷史文化場所，並體驗第二市場在地美食與手作太陽餅等特色行程。Klook也同步上線「台中專屬旅遊頁面」，整合交通、景點與住宿等多元旅遊內容，串聯本次Kreator實地走訪行程，讓旅客可直接跟著創作者內容輕鬆安排台中旅遊。

台中市副市長鄭照新於活動中表示，Klook攜手上百位創作者，實地造訪台中食、宿、遊、購熱點，產出上百篇旅遊影音與社群圖文，透過自媒體平台推廣至全球各個角落，相信將引領國內外旅客以嶄新視角重新認識台中。也期待未來持續深化合作，讓更多的台中旅遊商品上架Klook，提升台中在國際旅遊市場的能見度。

Klook台灣總經理李雅寧（Emma Lee）表示。台中有太多精彩的體驗等著被看見，而創作者就是最好的橋樑，他們的真實分享，能讓這座城市的魅力傳遞到全球每一個角落。期待這些內容能為台中帶來更多來自世界各地的旅客。

今年酷創祭聚焦AI主題，探索AI如何重塑旅客的靈感搜尋與行程規劃體驗。根據Klook《2026旅遊脈動大調查》，高達91%的旅客曾使用AI協助決定下一趟旅行，最常見使用情境包括搜尋旅遊資訊、安排行程、翻譯與整理旅費等；同時，社群平台為新世代旅客的重要靈感來源，每5位旅客中就有4位，會在瀏覽社群媒體時萌生旅遊靈感，甚至直接完成預訂。

Klook全球行銷副總裁楊文輝（Marcus Yong）表示，AI讓旅客更快速找到靈感與資訊，但真正建立信任、進一步帶動預訂的，仍是真實的人與體驗，這是Klook持續投入Kreator計畫的原因。目前Kreator計畫已拓展至全球88個市場、累積超過3萬位創作者。相信結合AI的效率、創作者的真實影響力與信任感，能打造更強大的旅遊內容生態系，並協助旅客更快速找到旅遊靈感。

以社群經營心法聞名的「電商人妻」表示：「很高興再次參加Klook酷創祭，明顯感受到Kreator在短影音內容、吸睛開場、敘事節奏上都有很大的進步。AI的確讓創作變得更有效率，但旅遊最重要的，還是真實的感受與情緒體驗，需要透過創作者親身走訪與分享，才能真正打動人心。期待未來Klook持續與Kreator攜手，帶來更多值得被看見的旅行體驗與故事。」