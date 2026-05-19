台灣新創SelectUSA Tech獲獎 巨生醫赴美設子公司

經濟部今年率24家台灣新創赴美參加「選擇美國新創競賽」（SelectUSATech），共拿下1金、3銀、1銅佳績，成績居全球之冠。經濟部中小及新創企業署今天表示，今年健康科技領域報名最踴躍，且表現亮眼。其中，巨生生醫以MRI顯影劑及新劑型抗癌藥技術拿下健康科技類冠軍，並規劃今年在美設立子公司。

中企署今天舉辦「2026 SelectUSA Tech」成果分享記者會，署長李冠志表示，美國是全球最重要的新創市場，經濟部自2022年起，每年帶領台灣新創團隊參與SelectUSA Tech競賽，過去4年累計帶領113家新創企業赴美參賽，其中16家榮獲大會前3名，成功促成20家獲得投資，累計募集資金達25.3億元，更有8家新創已在美國設立公司。

李冠志指出，今年是台灣參賽以來成績最亮眼的一次，共有8家新創入選全球4大領域前8強，最終5家獲獎，橫跨健康、國防、能源及開放科技等核心領域，不僅覆蓋範圍歷年最廣，名次與規模也同步創新高。

李冠志表示，今年在健康科技領域為最多台灣廠商報名，且獲得相當不錯的成績，即便是在國防科技、開放科技等領域，也與生醫技術有所連結，顯示台灣在生醫、智慧醫療、健康科技及遠距照護等方面的研發成果有目共睹。

此次獲得健康科技類冠軍的巨生生醫，憑藉MRI顯影劑及新劑型抗癌藥技術奪冠，並以「在細胞治療安裝GPS」形容其研發成果。巨生生醫執行長王先知表示，獲獎只是進軍美國市場的起點，產品即將啟動人體臨床試驗，預計首輪募資1000萬美元，董事會也已通過今年在美國設立子公司。

此外，入圍國防科技領域全球前8強的和合生醫，研發出高濃度「軍糧氫膠囊」技術，以科學臨床數據將氫分子醫療應用於對抗疲勞與細胞修復，目前已透過美國國防領域投資人洽詢，瞄準美國軍方至少數十億美元的後勤與軍糧預算，盼進一步拓展美國市場。

李冠志表示，透過新創在智慧醫療、軍工材料、綠能電池及無人機通訊等領域的跨域應用，台灣未來將誕生更多護國神山，政府會持續透過SBIR（小型企業創新研發計畫）、加強投資中小企業等政策工具與聚落建構，協助台灣新創持續對接國際市場、吸引領投創投資金。