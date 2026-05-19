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Klook韓國鐵路服務全新上線 攜手韓國鐵道公社 KORAIL 帶動地方旅遊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Klook數據顯示，首爾以外成長最快的熱門目的地包括釜山。Klook／提供
Klook數據顯示，首爾以外成長最快的熱門目的地包括釜山。Klook／提供

亞太區領先旅遊和休閒娛樂預訂平台Klook宣布與韓國鐵道公社KORAIL建立策略合作夥伴關係，旅客未來可直接透過Klook預訂韓國鐵路車票，更容易前往首爾以外的地方城市。此次合作涵蓋韓國高速列車KTX、普通列車新村號（Saemaeul）和無窮花號（Mugunghwa）等，進一步強化Klook在亞洲交通服務的布局。

韓國觀光市場持續成長，並以每年吸引3,000萬名國際旅客為目標，此次合作透過整合即時票務、多元支付和多語言服務，進一步解決國際旅客在韓國規劃鐵道旅行時常見的語言不通等問題。Klook並在6月3日推出預訂輸入限量優惠碼。

Klook數據顯示，國際旅客對韓國地方旅遊需求正快速成長。以2026年第1季年增率來看，首爾以外成長最快的熱門目的地包括釜山、江陵、忠清南道、全州、束草等城市。

此趨勢也呼應Klook《2026旅遊脈動大調查》結果，超過三分之二的MZ世代旅客偏好多城市深度旅行，並以首都城市作為延伸探索其他地區的起點。同時，有32%國際旅客赴韓時將鐵路列為主要交通工具。透過提供更便利的鐵路預訂服務，Klook與KORAIL希望鼓勵旅客走訪更多地方城市，帶動在地觀光與消費成長。

此次與KORAIL合作，除了既有的巴士與租車服務外，也進一步強化Klook在韓國交通服務的布局。相較於官網前一個月開放售票，Klook於90天前開放預購，讓旅客及早規劃行程，並支援超過20種語言與40種貨幣。付款方式包含信用卡與LINE Pay等多元支付，預訂後提供電子票券，免現場排隊取票，讓旅程更加便利順暢。

Klook表示，持續拓展亞洲鐵道旅遊服務，除韓國鐵路外，也提供日本新幹線與多項特色觀光列車產品，如寶可夢列車：POKÉMON with YOU、豪斯登堡號列車，讓旅客可在同一平台完成跨國鐵道行程規劃。

韓國 Klook 首爾

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