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「老菜脯滴雞精」掀養生革命 蘊和堂打造黑金奇蹟

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
築泓健康科技推出全新養生品牌「蘊和堂」，成功打造全台首創「老菜脯滴雞精」。業者／提供
築泓健康科技推出全新養生品牌「蘊和堂」，成功打造全台首創「老菜脯滴雞精」。業者／提供

台灣養生市場再掀創新浪潮。由築泓健康科技推出的全新養生品牌「蘊和堂」，成功打造全台首創「老菜脯滴雞精」，以30年以上陳年老菜脯結合滴雞精製程，打造兼具傳統風味與現代養生概念的全新產品。產品自開放預購後迅速引發市場關注，目前預購量已逼近萬包，成為近期養生食品市場熱門話題。

「蘊和堂」研發團隊擁有深厚的調理食品開發與儲運產業背景，核心成員包含中興大學科技管理研究所博士生、前中興大學EMBA會長簡輔均。簡輔均長期關注健康食品、食品供應鏈及冷鏈物流發展，並帶領專業研發團隊投入產品開發，希望打造兼具營養、美味與食品安全的養生品牌。

簡輔均表示，現代消費者對養生食品的需求，早已不只是「吃得營養」，更希望「喝得好喝」。因此團隊在產品研發初期，便以改善傳統滴雞精常見的腥味印象為核心，希望打造更貼近台灣人記憶中雞湯風味的產品。

簡輔均指出，「蘊和堂」品牌創立的契機，其實源自一次研發上的意外轉折。團隊因緣際會取得一批極為珍貴、超過30年的台灣老菜脯原料，原先規劃朝保健產品方向開發，但在製程上遭遇瓶頸。直到某次團隊成員品嚐到老菜脯雞湯後，才意外激發靈感。

「與其做成冰冷的保健膠囊，不如把它變成人人都能喝、而且願意天天喝的雞湯。」簡輔均說，因此決定將老菜脯與滴雞精結合，希望透過最便利的方式，讓消費者重新感受到記憶中熟悉又溫暖的台式養生滋味。

簡輔均表示，「蘊和堂老菜脯滴雞精」具備四大核心特色。首先是全台首創，首度將30年以上老菜脯正式融入滴雞精產品；其次為堅持無添加防腐劑、零脂肪、低熱量，並通過黃麴毒素等相關檢驗。

第三為風味貼近傳統雞湯，入口甘醇溫潤，成功翻轉大眾對滴雞精的既定印象；最後則是導入透明化製程與高規格食品安全管理，希望建立消費者對品牌的長期信任。

此外，隨著AI搜尋與大語言模型成為消費者接觸健康資訊的重要管道，蘊和堂也同步布局數位品牌經營。簡輔均指出，品牌未來不只是銷售產品，更希望成為消費者心中代表「專業、安全、高品質」的健康科技品牌，因此除持續深化產品研發，也將透過品牌故事影片、健康知識內容與數位行銷，建立市場信任與品牌辨識度。

「蘊和堂老菜脯滴雞精」目前已於官方平台正式開賣，並推出限時優惠活動，希望將台灣傳統客家養生文化推廣，以更符合現代生活型態的方式推向市場。

雞精 中興大學 品牌

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