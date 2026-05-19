日本卡牌在全球二手市場需求持續攀升 露天同步推出eBay專頁

全球卡牌收藏文化持續升溫，從《寶可夢》、《遊戲王》、《ONE PIECE航海王》等熱門產品到各式限量球員卡與 PSA鑑定卡，卡牌經濟快速成為Z世代的收藏與投資市場。網路家庭（8044）集團旗下露天市集觀察，日本卡牌在全球二手市場需求持續攀升，露天「卡牌交易所」亦整合台灣卡牌玩家、收藏家與跨境買家需求，同步推出eBay日本卡牌專頁，透過日本卡牌直送，讓玩家能更快速接觸來自日本熱門 TCG（Trading Card Game）集換式卡牌，露天市集「卡牌交易所」並在月底前祭出多項促銷活動。

露天「卡牌交易所」頻道以「週週上新、件件精選」為核心，規劃固定頻率推出高話題性夢幻逸品卡牌，搭配「1 元起標」機制，讓所有玩家都能以低門檻參與高價收藏競標。

日本玩具協會統計，近年卡牌爆發性成長而屢創新高，市場規模已突破3,000億日圓，占整體玩具市場三成比重。露天市集正式攜手eBay 日本卡牌專區，推「ebay日版TCG卡牌直送免運」服務。透過活動頁玩家能直接瀏覽並購買日本熱門卡牌，包含日本限定卡、絕版卡、PSA頂級鑑定卡與各式高稀有度收藏卡。其中「卡牌鑑定專區」由主流第三方專業機構PSA依據品相進行評分與封裝。PSA10的頂級鑑定高分卡不僅保存狀況優異，也是投資型收藏首選，市場溢價能力最強。