北市2月房市「兩極化」大同區交易量減少25%、減幅最大

人口是城市的核心競爭力，台中市在各項建設蓬勃發展下，展現強勁的人口磁吸力。其中太平區114年的人口增加數、結婚對數、出生人口數等三項關鍵指標，勇奪全市前三強，成功將「移入人口」轉為「常居人口」，不僅是人口遷入熱區，更是民眾成家生子、落地生根的優選區域，成為宜居台中最值得關注的黑馬區。

2026-05-19 14:37