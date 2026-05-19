快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

北市2月房市「兩極化」大同區交易量減少25%、減幅最大

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市今年2月房市交易量減少25% 。房市示意圖／永慶房屋提供
北市今年2月房市交易量減少25% 。房市示意圖／永慶房屋提供

北市地政局公布最近一期（115年2月）實價登錄交易件數304件，較1月減幅25.12%；交易總額137.33億元，較1月增幅24.64%；住宅價格指數126.81，較1月上升0.67%。各行政區2月交易量增幅最大為中正區，較1月增加138.46%；減幅最大為大同區，較1月減少60%。

地政局公布數據，各行政區交易總額依序由內湖區57.31億元、中山區15.68億元及中正區9.86億元位居前3名；總額最少為大同區，僅1.84億元，總額最高的內湖區與最低的大同區，差約30.15倍。交易總額增幅最大為內湖區，因有高總價交易案件，較1月增加281.05%；減幅最大為大同區，較1月減少67.03%。

另住宅價格指數分析，115年2月全市住宅價格指數126.81，較1月125.97上升0.67%，較前一年同期130.34下降2.71%。

大樓住宅價格指數138.59，較1月137.39上升0.87%；公寓住宅價格指數110.01，較1月110.21下降0.18%；小宅住宅價格指數126.53，較1月125.65上升0.70%。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市與大樓的月線及半年線上升、季線下降；公寓的月線、季線及半年線皆下降；小宅的月線及季線上升、半年線下降。

台北市地政局公布最近一期(115年2月)實價登錄交易分析。圖／北市地政局提供
台北市地政局公布最近一期(115年2月)實價登錄交易分析。圖／北市地政局提供

台北市地政局公布最近一期(115年2月)實價登錄交易分析。圖／北市地政局提供
台北市地政局公布最近一期(115年2月)實價登錄交易分析。圖／北市地政局提供

北市 交易量 內湖

延伸閱讀

房租中位數破16萬 曼哈頓公寓租金破新高

陸4月工業、消費遜預期 固定資產投資由升轉跌

房市要爆了嗎？新案成交重挫 全台待售量庫存逼近20萬戶

企業減班休息減少 部分屆期不再通報或提前終止

相關新聞

北市2月房市「兩極化」大同區交易量減少25%、減幅最大

台北市地政局公布最近一期（115年2月）實價登錄交易件數304件，較1月減幅25.12%；交易總額137.33億元，較1月增幅24.64%；住宅價格指數126.81，較1月上升0.67%。各行政區2月交易量增幅最大為中正區，較1月增加138.46%；減幅最大為大同區，較1月減少60%。

台中宜居熱區重新洗牌 太平區「敢婚敢生」衝出黑馬

人口是城市的核心競爭力，台中市在各項建設蓬勃發展下，展現強勁的人口磁吸力。其中太平區114年的人口增加數、結婚對數、出生人口數等三項關鍵指標，勇奪全市前三強，成功將「移入人口」轉為「常居人口」，不僅是人口遷入熱區，更是民眾成家生子、落地生根的優選區域，成為宜居台中最值得關注的黑馬區。

下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

金龍風暴衝擊，房市陷入盤整，不過，供給少，自住需求強的區域，表現仍然強勁。實價揭露，皇鼎建設在新莊丹鳳迴龍生活圈推出的「皇鼎心莊」，成交均價衝破7字頭，最高達一坪75萬元，下新莊出現明顯補漲行情。

星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

台灣連鎖咖啡市場版圖正加速洗牌，統一集團旗下星巴克19日宣布在全台門市突破600店，穩居國內精品連鎖咖啡龍頭，也讓統一超（2912）旗下再添一隻「600店級」小金雞。若以門市規模來看，目前台灣三大連鎖咖啡品牌，分別為統一星巴克約600店、路易莎約560店，以及85度C近400店，三大業者近年競爭也從單純展店，轉向品牌體驗、特殊場域與高效門市經營。

經部A+計畫通過三案 聚焦車用鋼材、低碳鋁合金與人形機器人

經濟部產業技術司於日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議，審議通過中鋼 、台灣穗高科技，以及所羅門等3項研發計畫。技術司表示，本次通過計畫聚焦於高強度車用鋼材、低碳高性能鋁合金及人形機器人智慧感知技術，透過材料創新、製程優化與人工智慧導入，推動產業升級轉型，並回應淨零減碳與智慧製造之發展需求，提升產業整體發展動能。

新青安墊腳族撐不住了？房貸催收金額飆高 台中大增四成

新青安上路迄今已近三年，隨著寬限期陸續到期，不少人擔憂墊腳買房族會出現繳不出房貸的狀況。台灣房屋統計不動產資訊平台數據，截至2025年Q3為止，全國的貸款違約率為0.08%，比去年同期略高0.01個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。