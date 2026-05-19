台中宜居熱區重新洗牌 太平區「敢婚敢生」衝出黑馬

人口是城市的核心競爭力，台中市在各項建設蓬勃發展下，展現強勁的人口磁吸力。其中太平區114年的人口增加數、結婚對數、出生人口數等三項關鍵指標，勇奪全市前三強，成功將「移入人口」轉為「常居人口」，不僅是人口遷入熱區，更是民眾成家生子、落地生根的優選區域，成為宜居台中最值得關注的黑馬區。

進一步觀察發現，太平區在交通、機能、環境與教育皆有獨出表現，該條件亦為青年族群或外縣市民眾購屋、置產的首要考慮因素。不僅可藉由台74線快速道路形成環台中「30分鐘生活圈」；沿振興路、樂業路即可快速抵達三井LaLaport、一中商圈等商場景點。

而太平區成熟生活圈以中興路家樂福商圈最具代表性，匯聚銀行、餐廳、商家與醫療院所，太平區公所、太平運動場等公共場域也座落其中，行政、商業、生活機能三位一體，是太平指標核心地段。

正因機能完備、生活便利，中興路家樂福商圈長期吸引自營商、軍公教人員與醫護人士就近置產定居，成熟的人文底蘊加上蓬勃的商業活力，讓中興路家樂福商圈在太平區中，始終維持高居住黏著度與需求大於供給的珍稀性。

品牌建商順天（5525）建設著眼於家樂福商圈地段精華，與成熟豐富的生活機能，推出緊鄰家樂福的大樓、別墅複合開發案「順天緮華」，近日甫完工落成，正好補足區內長期短缺的自住、換屋需求，更以升級差異化特點迅速抓住跨地域購屋客的目光。

關鍵因素包括「順天緮華」位處商圈核心靜巷內，與便利機能步行可達，又能將塵世喧囂隔絕於外。加上市中心精華地段難以複製的1,663坪基地，大器奢華留設800坪私家綠意花園，是成熟市區難得「大基地、高綠覆、低密度」的優質居住環境。

同時，順天建設深耕東台中區域，累積深厚品牌聲量與品質口碑，結合美學建築與景觀園藝的「順天緮華」落成後使客戶眼見為憑，預約回訪率明顯增加，已購客介紹比例同步提升，尤以2至3房的大樓產品詢問熱度最為集中，其中擁有約20坪超大露台的景觀戶別更是親子家庭、退休人士的夢幻生活場景。

北屯、太平不只吸引人口移入，更以敢生敢婚留住人口。資料來源：台中市民政局人口管理統計平台