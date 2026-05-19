泓德能源搶攻澳洲用電大戶自備容量商機 攜Greensteel推動澳洲綠鋼

泓德能源澳洲布局再下一城，今日宣布旗下ZEBRE平台與綠色鋼鐵製造商Greensteel Australia簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同推動再生能源驅動的綠鋼生產模式。本次合作將結合ZEBRE於南澳持有的437MW（百萬瓦）再生能源資產與儲能調度能力，協助Greensteel Australia打造具全球競爭力的超低排放鋼鐵生產基地，並強化供電穩定與能源成本管理。

泓德能源表示，澳洲算力中心、重工業與製造業等大型負載快速成長，帶動企業對穩定綠電與自備容量的需求升溫。根據CBRE預測，澳洲資料中心裝置容量將由2025年約1.4GW，於三年內成長至約1.8GW；超大規模資料中心市場亦預期於2030年擴大至160億美元以上。澳洲聯邦政府於2026年3月起要求新設資料中心自備再生能源供給或承擔電網升級成本，加上大型負載接入標準趨嚴，儲能與再生能源整合方案將成為用電大戶確保供電韌性與成本競爭力的關鍵。

依據本次MOU規畫，ZEBRE將運用Templers儲能案場、Solar River光儲混合案場等澳洲大型再生能源資產，支持澳洲鋼鐵製造商逐步導入再生能源供應。合作內容包括評估於生產基地建置400MW大型電池系統，並搭配表後儲能與電力管理系統，以提升綠電供應穩定性與用電彈性。雙方將積極推進正式合約討論，並依未來鋼廠產能與用電需求，規劃綠電供應與儲能容量擴充，為澳洲重工業振興與大型再生能源基礎建設結合奠定重要基礎。

隨著大型用電戶對低碳電力與供電韌性的需求提升，泓德能源也將相關整合能力延伸至算力中心等新興高耗能場景，目前已與潛在用戶洽談合作機會。面對AI與雲端服務帶動的高密度用電需求，提供涵蓋硬體、電力與運營的一站式方案，協助算力中心取得穩定且具經濟性的電源組合。透過整合再生能源購電協議（PPA）、現貨市場電力採購、表前儲能削峰填谷，以及表後儲能的需量反應與能源轉移，泓德能源可協助用電大戶提升供電穩定性，並降低整體用電成本。