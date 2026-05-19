快訊

520前台股重挫該買還是要逃？法人給了這個答案

身體留2樓、頭部掉1樓…台南眼科診所女員工亡 疑貨梯故障釀禍

麥當勞宣布漲價！超值全餐漲5元、平均漲幅1.3%

聽新聞
0:00 / 0:00

統一美麗生活事業衝刺！康是美與星巴克達600店、「愿秀門市」登場

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一美麗生活事業再下新局！康是美與星巴克達600店、愿秀門市登場。統一／提供
統一美麗生活事業再下新局！康是美與星巴克達600店、愿秀門市登場。統一／提供

統一（1216）旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌。此次雙品牌共同邁向600店，奪下藥妝、連鎖咖啡店數龍頭寶座。

康是美以「健康與美麗」為核心，從台北一隅的藥妝店，逐步發展為結合美妝、保健、與生活風格的新型態通路；星巴克則深耕在地，以「第三生活空間」理念，透過咖啡文化，串聯人與人間的情感交流。隨著消費需求朝向「體驗化」與「風格化」發展，雙品牌持續透過空間、商品與服務升級，打造更貼近新世代需求的生活場域。

作為雙品牌雙600店的代表據點，「愿秀門市」導入全新空間與選品策略。星巴克延續「第三生活空間」，打造兼具生活美學與城市交流的全新氛圍。透過空間設計、藝術裝置與沉浸式咖啡體驗，描繪600間門市，與消費者共同累積的生活記憶。

本次以五大亮點，串聯城市記憶、女神藝術地標、全台首創「星巴克咖啡三式」由黑圍裙咖啡大師現場演繹，以一種咖啡，三種體驗，打造沉浸式咖啡旅程，採每日限量預約供應，以及話題飲品雲朵泡泡美式，與600店紀念系列商品，以限定設計與收藏感，傳遞跨越600店的品牌溫度。

康是美則聚焦新世代美妝生活趨勢，集結CLIO、SISTER ANN及3CE等全台首發特色櫃，構築完整的K-Beauty體驗，並引進OLIVE YOUNG自有品牌的BOH+、WAKEMAKE、colorgram等專區，以及愿秀首賣聯名防曬CellFusionC x ZO&FRIENDS，零時差掌握最新美妝潮流。

愿秀門市同步升級「mini bar」選品專區，mini size的客群，新品嘗試率高於5倍，mini bar導入逾百款精巧的美妝新品，包含愿秀限定的CLIO袖珍氣墊粉餅、鏡光煥顏打亮盤，以mini好入手，輕鬆體驗話題新品。

雙600店是六百次貼近生活的連結，「愿秀門市」開幕，象徵康是美、星巴克攜手，陪伴消費者的美好新旅程。

愿隨歲月游轉，在每一個日常之中；秀傳光景人間，綻放康美恒久之志。

統一美麗生活事業再下新局！康是美與星巴克達600店、愿秀門市登場。統一／提供
統一美麗生活事業再下新局！康是美與星巴克達600店、愿秀門市登場。統一／提供

康是美 咖啡 台北

延伸閱讀

星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

寶雅股東會／通過配發現金股利25.5元 擴大多元店型布局

新光三越南西、誠品武昌改裝 MUJI升級旗艦店對上日本人氣品牌首登台

2026人氣冠軍易主？連鎖咖啡十大品牌

相關新聞

北市2月房市「兩極化」大同區交易量減少25%、減幅最大

台北市地政局公布最近一期（115年2月）實價登錄交易件數304件，較1月減幅25.12%；交易總額137.33億元，較1月增幅24.64%；住宅價格指數126.81，較1月上升0.67%。各行政區2月交易量增幅最大為中正區，較1月增加138.46%；減幅最大為大同區，較1月減少60%。

台中宜居熱區重新洗牌 太平區「敢婚敢生」衝出黑馬

人口是城市的核心競爭力，台中市在各項建設蓬勃發展下，展現強勁的人口磁吸力。其中太平區114年的人口增加數、結婚對數、出生人口數等三項關鍵指標，勇奪全市前三強，成功將「移入人口」轉為「常居人口」，不僅是人口遷入熱區，更是民眾成家生子、落地生根的優選區域，成為宜居台中最值得關注的黑馬區。

下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

金龍風暴衝擊，房市陷入盤整，不過，供給少，自住需求強的區域，表現仍然強勁。實價揭露，皇鼎建設在新莊丹鳳迴龍生活圈推出的「皇鼎心莊」，成交均價衝破7字頭，最高達一坪75萬元，下新莊出現明顯補漲行情。

星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

台灣連鎖咖啡市場版圖正加速洗牌，統一集團旗下星巴克19日宣布在全台門市突破600店，穩居國內精品連鎖咖啡龍頭，也讓統一超（2912）旗下再添一隻「600店級」小金雞。若以門市規模來看，目前台灣三大連鎖咖啡品牌，分別為統一星巴克約600店、路易莎約560店，以及85度C近400店，三大業者近年競爭也從單純展店，轉向品牌體驗、特殊場域與高效門市經營。

經部A+計畫通過三案 聚焦車用鋼材、低碳鋁合金與人形機器人

經濟部產業技術司於日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議，審議通過中鋼 、台灣穗高科技，以及所羅門等3項研發計畫。技術司表示，本次通過計畫聚焦於高強度車用鋼材、低碳高性能鋁合金及人形機器人智慧感知技術，透過材料創新、製程優化與人工智慧導入，推動產業升級轉型，並回應淨零減碳與智慧製造之發展需求，提升產業整體發展動能。

新青安墊腳族撐不住了？房貸催收金額飆高 台中大增四成

新青安上路迄今已近三年，隨著寬限期陸續到期，不少人擔憂墊腳買房族會出現繳不出房貸的狀況。台灣房屋統計不動產資訊平台數據，截至2025年Q3為止，全國的貸款違約率為0.08%，比去年同期略高0.01個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。