下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

金龍風暴衝擊，房市陷入盤整，不過，供給少，自住需求強的區域，表現仍然強勁。實價揭露，皇鼎建設在新莊丹鳳迴龍生活圈推出的「皇鼎心莊」，成交均價衝破7字頭，最高達一坪75萬元，下新莊出現明顯補漲行情。

新莊房市以輔大為界，分為上新莊、下新莊，過去房市聚焦上新莊副都心重畫區、頭前重劃區，但隨著房價衝高、央行重手打房，過去一年來，區域房價在1%上下震盪，顯示高基期價格已面臨天花板。

反觀「下新莊」丹鳳、迴龍地區，由於生活機能佳，加上近五年來幾無推案，自住需求強勁，新案表現亮眼。

以「皇鼎心莊」來說，個案基地406抨，含店面規畫88戶，實價揭露目前已69戶，銷售近八成，個案平均成交價達每坪71萬元，最高更達75萬元。

專案經理張畯憲表示，皇鼎心莊買家大多是在地客，價格創高，仍獲在地客青睞接受，主要是基地位於民安路、建安街口，過去是肯德基、家樂福的原店址，周邊有鴻金寶、四維市場，為丹鳳迴龍生活圈最熱鬧的街區。

交通也是一大吸引力，步行約700公尺可抵捷運丹鳳站，基地前即有公車站牌；開車族可透過台65線銜接國道1號、3號與環河快速道路，擁有高效雙北通勤生活。

另外區域已有五年沒有新建案，前一案雖然只有四字頭，但歷經前一波房市高潮，土地，工料雙漲，全台房價大漲，皇鼎心莊雖然要價七字頭，但當地人眼見新莊副都心來到八、九字頭，多能認同此一價格，因此陸續成交。

張畯憲表示，隨銷售逐漸進人聲，皇鼎心莊近期祭出限時優付訂簽6%起、結構工程零付款方案，以減輕自住客換屋置產的財務需求，全案預計2030年上半年完工。

鴻金寶商圈示意圖。業者／提供