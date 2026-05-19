快訊

美國人氣漢堡「In-N-Out」為何只快閃不展店？內行人曝背後商業目的

20嬰塞10坪屋！桃園爆托育機構嚴重超收 嬰兒地上爬險被大朋友踩過

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

聽新聞
0:00 / 0:00

航港局表揚優等引水人 肯定引航者專業貢獻

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

交通部航港局於19日舉行「114年度優等引水人頒獎儀式」，由局長葉協隆親自頒發獎狀給10位考列優等之引水人，表揚全國優秀引水人於維護港口航行安全及提升引水服務品質之卓越表現，肯定其長期於第一線執行船舶進出港引航任務，並積極配合國家航安政策推動所展現之專業貢獻。

航港局表示，經考核優等之引水人，除於日常引航作業展現高度專業與穩定表現外，亦積極參與航安相關會議與演練，協助處理未遂案件及通報影響航安事件，並於遇有遇難或無動力船舶時，協助安全引領進出港口，充分展現專業能力與責任精神。同時亦投入後進培訓、操船模擬與拖船船員教育訓練，提供專業建議，持續強化港埠整體運作安全。

為持續提升引水安全，航港局持續推動多項精進措施。在引水費率制度方面，已廣泛蒐集引水人、航商、船代及港埠單位意見，朝向定義明確化及計算公式化方向推動整體費率結構檢討修訂。

另為強化引水人安全管理，航港局已於3月20日發布「新造載運引水人船舶規格指引」，強化引水船安全性能與作業環境，亦針對引水人工時與疲勞管理、健康檢查與標準之部分，督導各引水人辦事處落實合理工作與休息時數，依規定提報班表管理，併參考國際海事組織及國內外相關作法，邀集相關單位持續討論，將於近期發布行政指導，確認引水人執勤安全與健康狀況，維護自身與船舶進出港口安全。

航港局強調，引水人為港口營運及船舶安全進出之關鍵角色，其專業能力直接影響港埠運作安全，期望透過公開表揚，提升其專業形象與社會認識，未來航港局亦將持續從各面向精進引水制度，並透過法規修正與行政指導並行，打造更安全之航行環境。

交通部 航港局

延伸閱讀

確保供水穩定！台水公司強化汛期防災應變供水整備

獨家／海運業利多！ 噸位稅啟動15年來大改革

金管會視察北富銀亞資專區 推動資產管理服務升級

Coupang 酷澎釋出數百名顧客服務職缺　深化在地營運布局 提升全台顧客體驗

相關新聞

星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

台灣連鎖咖啡市場版圖正加速洗牌，統一集團旗下星巴克19日宣布在全台門市突破600店，穩居國內精品連鎖咖啡龍頭，也讓統一超（2912）旗下再添一隻「600店級」小金雞。若以門市規模來看，目前台灣三大連鎖咖啡品牌，分別為統一星巴克約600店、路易莎約560店，以及85度C近400店，三大業者近年競爭也從單純展店，轉向品牌體驗、特殊場域與高效門市經營。

經部A+計畫通過三案 聚焦車用鋼材、低碳鋁合金與人形機器人

經濟部產業技術司於日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議，審議通過中鋼 、台灣穗高科技，以及所羅門等3項研發計畫。技術司表示，本次通過計畫聚焦於高強度車用鋼材、低碳高性能鋁合金及人形機器人智慧感知技術，透過材料創新、製程優化與人工智慧導入，推動產業升級轉型，並回應淨零減碳與智慧製造之發展需求，提升產業整體發展動能。

水泥業空污排放標準修正發布 可申請緩衝至2029年

環境部18日修正發布「水泥業空氣污染物排放標準」。環境部大氣司表示，這次修法重點在於接軌國際，將戴奧辛與 12 項重金屬等有害空氣污染物納入管制，同時增訂氟化氫（HF）、氯化氫（HCl）及一氧化碳（CO）等標準，並導入原物料與替代燃料篩選的料源管控機制，預計將影響六家業者。考量產業界需要設備升級與參數調整，業者可在今年10月30日前申請緩衝，最遲要在2029年之前完成。

再生醫療設備公司博訊生技將獲日本大單 目標11月登錄興櫃

再生醫療CDMO廠商博訊生技18日表示，身為台灣第一家成功整合半導體設備及AI自動化技術，打造100%自主研發的全自動化細胞生產線公司，近期將有機會獲得來自日本的整廠輸出的設備訂單，搶下數億元業績。博訊生技也鎖定今年11月申請公發與登錄興櫃的目標。

下新莊建案站上7字頭！ 業者：在地人認同、銷售近八成

金龍風暴衝擊，房市陷入盤整，不過，供給少，自住需求強的區域，表現仍然強勁。實價揭露，皇鼎建設在新莊丹鳳迴龍生活圈推出的「皇鼎心莊」，成交均價衝破7字頭，最高達一坪75萬元，下新莊出現明顯補漲行情。

新青安墊腳族撐不住了？房貸催收金額飆高 台中大增四成

新青安上路迄今已近三年，隨著寬限期陸續到期，不少人擔憂墊腳買房族會出現繳不出房貸的狀況。台灣房屋統計不動產資訊平台數據，截至2025年Q3為止，全國的貸款違約率為0.08%，比去年同期略高0.01個百分點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。