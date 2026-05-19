星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

台灣連鎖咖啡市場版圖正加速洗牌，統一集團旗下星巴克19日宣布在全台門市突破600店，穩居國內精品連鎖咖啡龍頭，也讓統一超（2912）旗下再添一隻「600店級」小金雞。若以門市規模來看，目前台灣三大連鎖咖啡品牌，分別為統一星巴克約600店、路易莎約560店，以及85度C近400店，三大業者近年競爭也從單純展店，轉向品牌體驗、特殊場域與高效門市經營。

其中，星巴克近年持續深化「第三生活空間」定位，除強化特色門市與限定商品，也透過景觀店、藝文店與高端體驗店型，拉高品牌價值與消費黏著度。此次以「愿秀門市」作為第600店代表據點，更進一步結合沉浸式咖啡體驗、黑圍裙咖啡師演繹與限定商品，凸顯其在精品咖啡市場的領先地位。

星巴克近年展店強調「空間價值」與「生活風格經營」，透過特色建築、商圈選址與限定體驗，持續鞏固高端咖啡市場定位。尤其在百貨商場、觀光景點與交通樞紐等高消費力場域，星巴克仍具高度品牌號召力，也成為統一集團零售生活版圖中的重要獲利引擎。

此外，星巴克近年也持續擴大數位會員經營與商品銷售，包括APP會員、行動支付、節慶禮盒與周邊商品等，逐步從單純咖啡品牌，延伸為結合餐飲、社交與生活消費的複合型品牌。業界認為，在台灣咖啡市場高度成熟下，星巴克仍能持續拓點至600店規模，顯示其品牌力與會員黏著度仍具明顯優勢。

路易莎則積極從單一咖啡品牌，轉型為多品牌餐飲集團，目前全台門市約560家。相較過去追求快速展店，近年策略轉向「高效據點經營」，鎖定高鐵、捷運、大專院校與科技園區等高頻消費場域，藉由穩定人流提升單店效益。市場也關注，路易莎未來能否透過多品牌布局與特殊場域優勢，持續縮小與星巴克間差距。

至於85度C，台灣門市規模雖維持近400家，但近年積極推動新型態店裝與產品創新，強化品牌年輕化形象。其中，自2025年切入「生甜甜圈」市場後，目前全台已開出超過20家相關店型，也帶動今年以來台灣業績成長。業界認為，在咖啡市場高度成熟下，85度C正透過新品與複合型商品策略，重新強化來客與品牌話題性。