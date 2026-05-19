經部A+計畫通過三案 聚焦車用鋼材、低碳鋁合金與人形機器人

經濟部產業技術司於日前召開「A+企業創新研發淬鍊計畫」第6次決審會議，審議通過中鋼 、台灣穗高科技，以及所羅門等3項研發計畫。技術司表示，本次通過計畫聚焦於高強度車用鋼材、低碳高性能鋁合金及人形機器人智慧感知技術，透過材料創新、製程優化與人工智慧導入，推動產業升級轉型，並回應淨零減碳與智慧製造之發展需求，提升產業整體發展動能。

在先進車用材料領域，中鋼攜手上泰工業與梧濟工業推動「綠色超高強度汽車用鋼及智慧成形技術開發計畫」，因應車輛輕量化與安全性提升需求，開發國產1.5GPa等級超高強度鋼材及冷衝壓車體結構件關鍵製程技術。該技術可在兼顧高強度與成形性的同時，有效降低加工能耗與碳排放，未來應用於新世代車型，有助提升車體安全與能源效率。計畫預期可帶動相關投資與產值成長，並促進國內車輛零組件產業技術升級。

著眼低碳循環材料開發，台灣穗高科技推動「回收鋁智慧純化技術暨低碳高性能鋁合金應用開發計畫」，導入智慧純化與製程控制技術，在不需嚴格分選回收料之前提下，提升回收鋁純度並應用於高性能鋁合金製造。透過AI動態調整製程參數，可因應回收料成分差異，穩定生產品質，並實現回收料占比達90%之鋁合金產品，同時將原料碳排降低至2kgCO2/kg-Al以下。該計畫將建立國內首條回收鋁智慧純化示範產線，帶動低碳材料供應鏈發展，協助產業因應碳費與國際減碳要求。

因應人形機器人快速發展需求，所羅門股份有限公司推動「人形機器人遠距線索辨識與快速學習VLA技術開發計畫」，開發具跨載具部署能力之AI感知與整合平台。透過主動視覺與生成式AI技術，機器人可在複雜環境中自主辨識遠距目標並快速學習新物件，大幅降低對大量實體訓練資料之依賴，提升人形、四足及輪式機器人在製造、物流與巡檢等場域之應用可行性。該技術將有助建立跨品牌整合能力，促進智慧製造與服務型機器人產業發展，並帶動高階人才與專利布局。