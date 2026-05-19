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信義代銷觀察：跨界聯名 重塑預售建案品牌價值

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
「台北天河」透過攜手大稻埕郭怡美書店營造社區閱讀空間，將人文氣息與地方特色深度串聯。（圖:信義房屋提供）
「台北天河」透過攜手大稻埕郭怡美書店營造社區閱讀空間，將人文氣息與地方特色深度串聯。（圖:信義房屋提供）

買房不只買地段，更是買對一種生活認同。預售建案透過跨界聯名打造限定風格空間，已從行銷技巧演進為塑造品牌核心價值的策略，信義代銷協理童莉婷指出，各建商以多元生活模式深化品牌與區域連結，寶舖、馥華、台北天河皆是最佳示範。

童莉婷指出，預售市場的競爭已跨越硬體規格，轉為場域經營與生活價值的競逐，尤以結合「在地品牌」最能彰顯區域底蘊。以「台北天河」為例，透過攜手大稻埕郭怡美書店營造社區閱讀空間，將人文氣息與地方特色深度串聯，不僅精準吸引重視品味的移居客群，更大幅強化了建案的品牌辨識度與能見度。

以寶舖建設的「寶舖里民Cafѐ」與達永建設於信義區推出的「吉祥道」為例，兩者皆透過「期間限定」的經營手法，重新定義建築與城市生活的關係。寶舖建設藉由咖啡店加深與社區的交流，將基地轉為居民互動平台，在開發初期便深耕地方情感，提升品牌信任度；吉祥道集結台灣社創品牌的文青百貨，打造具話題性的風格聚落。這種低商業感、高參與度的空間敘事，不僅縮短大眾接觸房地產的心理距離，也在無形中建立鮮明的企業形象。

此外，針對開發初期的重劃區，「品牌聯名」在機能尚未成熟前，提前點亮地段的增值前景。馥華建設於土城推出的「馥華之丘」導入誠品書店，藉由書香氛圍重塑案場印象，發揮品牌的指標效應，成功建立市場對發展前景的正面認知，進一步吸引跨區客群青睞。

大稻埕 重劃區

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