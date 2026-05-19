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台中車站周邊翻新供不應求 信義房屋觀察：地上權案千萬入場吸睛

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台中鐵路高架化完工通車後，不僅站體大翻新，後站大智路打通正式串聯前後站，三井Lalaport商場也進駐，公園、綠地充足。圖為湖濱生態園區。（圖:信義房屋提供）
台中鐵路高架化完工通車後，不僅站體大翻新，後站大智路打通正式串聯前後站，三井Lalaport商場也進駐，公園、綠地充足。圖為湖濱生態園區。（圖:信義房屋提供）

台中車站周邊大蛻變，轉運站、商場、公園接力進場，住宅卻一屋難求。無論前站或後站，除既有的透天厝外，屋齡較新的社區大樓僅6棟左右，屋主惜售推動成交單價穩居4~5字頭；而2房總價約千萬的站前地上權案，因門檻相對親民，買氣逐步升溫。

台中鐵路高架化完工通車後，不僅站體大翻新，後站大智路打通正式串聯前後站，三井Lalaport商場也進駐，公園、綠地充足；前站除秀泰一、二館，還將開台中最大全聯旗艦店（大全聯），而火車站正對面「大台中轉運站」也正如火如荼施工中，力拚今年下半年啟用，未來七種交通運具「7轉7接」，並預留銜接捷運空間，有望提升車站週邊運輸效率，同時帶動舊城區再發展。

信義房屋湖濱公園店經理巫忠穎指出，台中車站周邊是台中市最早發展的區塊，過去給人「老舊」印象，隨著建設逐漸到位，「新舊並存」反成特色所在，既有新興的建設、商場、公園綠地，亦保有舊市區溫度、傳統市場機能等。

巫忠穎分享第一線觀察，不少外區買方過去不願來此購屋，但重新認識區域現況後，反而希望鎖定此區物件，唯無論前站或後站，除既有的透天厝外，社區大樓並不多，建成路至三井Lalaport商場一帶目前約有5棟屋齡8~10年社區大樓、1棟2年內新成屋大樓，且第一手屋主釋出意願並不高，頂多出租，使成交單價依社區不同，站穩4字頭以上，部分社區甚至有出現5字頭行情。

由於整體供不應求，巫忠穎也表示，站前一棟地上權預售案剛推出時，中部買方比較保守，詢問度不高，但時間拉長，考量地上權案有70年使用權，且2房總價落在1000萬上下，相較湖濱公園一帶2房平車總價多上看1500萬、3房平車依坪數不同，總價約落在2000萬~2500萬，相對平易近人，後期詢問度、銷售量也有攀升趨勢。

台中 地上權 信義房屋

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