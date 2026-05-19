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寶雅股東會／完成董事改選、獨董增至六席 董娘陳范美津未再續任

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
寶雅今日進行股東會，完成董事改選。寶雅/提供
寶雅今日進行股東會，完成董事改選。寶雅/提供

寶雅（5904）19日召開股東常會，承認2025年度財報，並通過盈餘分派案，每股配發現金股息25.5元；股東會同時完成第十屆董事改選，現任副董事長陳范美津因任期屆滿未再續任董事，公司也同步修正章程，取消副董事長職位。

此次董事改選共選出八席董事，其中包含六席獨立董事。董事為多慶投資股份有限公司法人代表人陳建造及陳宗成；六席獨立董事則為李明憲、吳霖懿、吳孟哲、朱詠欣、簡采怡及江沐錦。其中，朱詠欣、簡采怡與江沐錦為新任獨立董事。

值得注意的是，寶雅此次同步調整董事會結構，董事席次由原本「四席董事、四席獨立董事」，改為「兩席董事、六席獨立董事」，獨立董事席次首度高於一般董事，反映公司持續強化董事會獨立性與公司治理機制。

另外，股東會亦通過修正公司章程部分條文，以及解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。公司此次同步修正章程，取消副董事長職位；現任副董事長陳范美津因任期屆滿，未再續任董事。

陳范美津為陳建造之妻，長期參與公司經營。公司表示，陳范美津在相關產業領域擁有深厚且豐富的實務經驗，對產業趨勢及經營管理具備獨到見解，未來將依其專業背景與經驗，審慎規劃適當職務，持續協助公司業務推展與整體發展。

寶雅去年營收253億元，年增7.2%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股純益29.54元。今年第1季營收70.95億元，年增12.7%，稅後純益9.9億元，年增26.2%，每股純益9.3元。

寶雅近年持續推動店型優化，依據不同消費需求與生活情境，打造多元店型布局，涵蓋以「一站式購物」為核心的一般店、聚焦美妝體驗的POYA Beauty美妝店，以及強化生活選品的家居店，提供消費者更完整且多元的購物體驗。

一般店延續寶雅便利、多元的商品特色，提供美妝、生活用品、零食、居家與日用商品等豐富品類，除滿足消費者日常採購需求外，也兼顧家庭客層在居家補貨、親子採買與生活採購上的便利性，打造適合全家人的生活購物空間。

POYA Beauty美妝店則進一步聚焦美妝與生活風格體驗升級，強化彩妝、保養與話題新品布局，並導入沉浸式試妝空間、完整燈光鏡面設計及更符合年輕消費者習慣的動線規劃，希望讓消費者從「採買需求」延伸至「體驗與探索」的消費過程，打造兼具美感與互動性的購物場域。

家居店型聚焦家居裝飾、廚房用品、收納整理等，並提供精選家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。為了打造更為舒適的購物環境，店內空間寬敞明亮，產品以更直觀的方式呈現，帶來嶄新的購物體驗。

數位服務方面，寶雅持續導入APP會員整合、POYA Pay、自助結帳等功能，提升整體購物便利性與消費效率；商品策略上，也持續擴大各國彩妝、話題保養與人氣新品布局，反映新世代消費者對美感體驗與個人風格的多元需求。

寶雅自有品牌持續深化商品力與生活提案，以貼近消費者日常需求為核心，依據不同生活情境、使用習慣與風格偏好，打造橫跨美妝保養、穿搭配件、居家生活、機能織品與健康飲食等多元品類，逐步建立完整的自有品牌版圖。旗下包含主打保健與美麗補給的 POYA PURE＋、結合時尚感與實用性的 POYA Chic 髮飾、強調舒適質感的 POYA COZY 生活織品、講求親膚吸水機能的 POYA WAY 毛巾系列、兼具設計感與個人風格的 POYA SHINE2U 配件、滿足味蕾與輕食需求的 POYA CHILL 食尚美味，以及以居家便利與日常美感為核心的 POYA HOMEY 居家選物等7大品牌。

寶雅

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