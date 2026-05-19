寶雅股東會／通過配發現金股利25.5元 擴大多元店型布局

寶雅（5904）19日召開股東常會，承認去年財報，並通過114年度盈餘分派案，每股配發現金股息25.5元，同時通過修正公司章程部分條文及解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。股東會亦完成第十屆董事改選，共選出八席董事（含六席獨立董事），董事包括多慶投資股份有限公司法人代表人陳建造及陳宗成；六席獨立董事為李明憲、吳霖懿、吳孟哲、朱詠欣、簡采怡及江沐錦。

寶雅去年營收253億元，年增7.2%，稅後純益31.43億元，年增12.1%，每股純益29.54元。今年第1季營收70.95億元，年增12.7%，稅後純益9.9億元，年增26.2%，每股純益9.3元。

寶雅近年持續推動店型優化，依據不同消費需求與生活情境，打造多元店型布局，涵蓋以「一站式購物」為核心的一般店、聚焦美妝體驗的POYA Beauty美妝店，以及強化生活選品的家居店，提供消費者更完整且多元的購物體驗。

一般店延續寶雅便利、多元的商品特色，提供美妝、生活用品、零食、居家與日用商品等豐富品類，除滿足消費者日常採購需求外，也兼顧家庭客層在居家補貨、親子採買與生活採購上的便利性，打造適合全家人的生活購物空間。

POYA Beauty美妝店則進一步聚焦美妝與生活風格體驗升級，強化彩妝、保養與話題新品布局，並導入沉浸式試妝空間、完整燈光鏡面設計及更符合年輕消費者習慣的動線規劃，希望讓消費者從「採買需求」延伸至「體驗與探索」的消費過程，打造兼具美感與互動性的購物場域。

家居店型聚焦家居裝飾、廚房用品、收納整理等，並提供精選家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。為了打造更為舒適的購物環境，店內空間寬敞明亮，產品以更直觀的方式呈現，帶來嶄新的購物體驗。

數位服務方面，寶雅持續導入APP會員整合、POYA Pay、自助結帳等功能，提升整體購物便利性與消費效率；商品策略上，也持續擴大各國彩妝、話題保養與人氣新品布局，反映新世代消費者對美感體驗與個人風格的多元需求。

寶雅自有品牌持續深化商品力與生活提案，以貼近消費者日常需求為核心，依據不同生活情境、使用習慣與風格偏好，打造橫跨美妝保養、穿搭配件、居家生活、機能織品與健康飲食等多元品類，逐步建立完整的自有品牌版圖。旗下包含主打保健與美麗補給的 POYA PURE＋、結合時尚感與實用性的 POYA Chic 髮飾、強調舒適質感的 POYA COZY 生活織品、講求親膚吸水機能的 POYA WAY 毛巾系列、兼具設計感與個人風格的 POYA SHINE2U 配件、滿足味蕾與輕食需求的 POYA CHILL 食尚美味，以及以居家便利與日常美感為核心的 POYA HOMEY 居家選物等7大品牌。

寶雅長期關注海洋永續議題，近年持續深耕澎湖海洋保育行動，自2020年起推動淨灘、淨海清網、海洋環境教育、海洋棲地復育及海洋人才培育等多項計畫，期望透過實際行動，讓永續理念真正融入在地生活與消費日常。

其中，寶雅也與澎湖科技大學展開合作，投入海洋永續人才培育與海洋棲地復育計畫，並於澎湖海域設置海龜造型生態礁，推動珊瑚復育與海洋生態保護，希望透過企業力量，為海洋環境創造更多正向循環。

除了海洋保育行動外，也將永續理念延伸至門市場域，於澎湖打造全台唯一「海洋限定門市」，以藍色海洋意象結合空間設計，店內更設置「海洋友善專區」，集結海洋友善與永續概念商品，希望透過消費場景與生活體驗，提升大眾對海洋保育及永續消費的關注。

寶雅亦持續推動永續零售與數位轉型，優化消費流程與提升購物便利性，同時透過物流循環箱機制，減少紙箱與一次性包材耗用，降低物流過程中的資源浪費，逐步將永續概念落實於營運與供應鏈管理之中。未來也將持續以永續行動生活化為方向，串聯環境教育、永續營運與消費體驗，讓永續不只是口號，而能真正成為日常的一部分。