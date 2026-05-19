徐旭東未出席股東會 關稅戰爭衝擊東聯盼第2季轉盈

東聯化學今天舉行股東會，董事長徐旭東身體不適，未出席，由副董事長席家宜主持。席家宜表示，美國總統川普實施對等關稅，造成全球市場波動，今年又有美伊戰爭，促使原料上漲，石化業供應鏈不穩，東聯營運還好，首季虧損不大，期盼第2季轉虧為盈。

東聯統計，去年在AI人工智慧技術發展帶動下維持成長，但石化業仍受中國產能過剩，國際貿易壁壘與，以及原物料與匯率波動，還有碳費制度上路影響，去年歸屬母公司稅後淨損新台幣8.87億元，每股淨損1.01元。

席家宜指出，匯率波動、產能過剩，是現階段最大的壓力，雖然去年虧損，今年首季則因假期較多及突發戰事，仍有虧損，但情況已見縮減，第2季可望有機會轉盈。

他指出，美國總統川普受到國內通膨，以及參、眾兩院期中選舉壓力下，屆時若共和黨席次未能過半，後續總統任期恐跛腳，因此現正努力改善美中關係；只要美伊戰事結束，利率、油價預料就會下來。

他解釋，油價庫存已低，荷莫茲海峽（HormuzStrait）有開放壓力，尤其國際化工大廠預期，即便荷莫茲海峽開放，仍須275天石油供應才能恢復正常。

席家宜說明，下半年多空交錯，石化業原料供需狀況不一，世界主要國家領導人的智慧將決定產業前景。

另外，開源節流、節能減碳對石化業而言非常重要，尤其氣體設備更新。展望未來，東聯2030年電力使用可望降低25%，2030年同時達到減碳50%。

他指出，特化產品各行各業都用得到，營收已占東聯一半以上，一般而言，只要能占6成以上，將可維持獲利狀態。開源部分即產品結構調整，主要著力產品為AI特殊化學材料及新能源材料，並已成立新事業部，盼交出不錯成績。

東聯總經理蔡錫津表示，半導體製程所需洗劑及光阻剝離液、介面活性劑等相關化工材料已供應半導體廠，但電子產業及半導體材料需要高純度材料，東聯今年將加大跨入電子化學領域力道。東聯將不只是原料提供者，更盼在電子化學產業鏈扮演重要角色。

關於進口氨，蔡錫津表示，以往向台肥購買氨，但此次進口價格較低，掌握度高。

對於東聯股價，席家宜直言，股市資金流向兩極化，都流入AI產業股，傳產股價相對較低；至於東聯轉虧為盈關鍵，他認為，主要受關稅及能源兩大因素影響，預期6月底關稅影響將可望明朗，盼第2季轉盈。