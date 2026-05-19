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新青安墊腳族撐不住了？房貸催收金額飆高 台中大增四成

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。台灣房屋提供
房市示意圖。台灣房屋提供

新青安上路迄今已近三年，隨著寬限期陸續到期，不少人擔憂墊腳買房族會出現繳不出房貸的狀況。台灣房屋統計不動產資訊平台數據，截至2025年Q3為止，全國的貸款違約率為0.08%，比去年同期略高0.01個百分點。

看似變化不大，不過進一步觀察住宅貸款催收金額變化，近年的催收金額在2025年Q2的80.72億創下近四年的高點，2025年Q3稍稍修正降至67.76億元，不過仍較2024年同期增加15.37億，增幅達29.3%，顯示房貸逾期後轉入催收的案件確實有比往年增加。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，逾期放款指積欠本息超過 3 個月，若超過 6 個月未清償則轉入「催收款項」，近年房貸催收金額自2024Q4開始明顯攀升，反映前幾年的購屋潮中有部分財務條件較吃緊、採高槓桿進場的購屋族，在寬限期、利率與資金壓力增加後，確實較容易面臨還款壓力。

而催收金額一路到2025年Q2登近期高點，直到Q3才逐漸下降，顯示在2024Q4信用管制與市場降溫後，高槓桿交易已逐漸減少，市場風險也有稍微受到抑制。

進一步觀察2025Q3最新資料，催收金額最高的縣市為台北市達18.8億，其次為新北市15.13億，而年增率最高的為台中市43.8%，其次為桃園市38.7%。

陳定中指出，台中與桃園近年因重劃區推案量大，吸引大量首購與置產需求，在市場快速升溫期間，不少購屋族採高成數、高槓桿方式進場，或一次購買多戶；但隨著房貸條件緊縮、資金成本提高，市場交易趨緩，部分財務負擔能力較弱的族群，也開始面臨較大的繳款壓力。

張旭嵐提醒，房貸若長期遲繳，不僅會產生滯納金與利息，也會在聯徵中心留下信用紀錄，未來申辦貸款、信用卡都可能受影響。

若經銀行催收仍無法改善，後續甚至可能進入強制執行與法拍程序，而法拍價格通常低於一般市場行情，屋主資產損失風險也較高，因此若出現資金周轉壓力，應及早與銀行協商，避免信用與資產雙重受損。

近兩年住宅貸款催收金額。資料來源／台灣房屋
近兩年住宅貸款催收金額。資料來源／台灣房屋

房貸 新青安 台中

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