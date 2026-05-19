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和大沈國榮：擬入主格斯攻軍工無人機 布局電池儲能櫃

中央社／ 台北19日電

汽車傳動系統製造廠和大總裁沈國榮今天表示，和大已參與鋰電池廠格斯科技私募、取得15%股權，藉此和大集團強化關鍵電池和儲能櫃版圖外，並規劃切入軍工無人機領域。沈國榮指出，和大集團未來計畫布局馬達及底盤產品，完備車用關鍵零配件拼圖。

沈國榮並透露，和大將與新股東成大職業帆船股份有限公司合作，擬在格斯科技6月30日股東會全面改選董事取得過半席次，自己也積極爭取格斯科技新任董事長一職。

沈國榮上午接受記者獨家電訪表示，和大集團參與格斯科技私募、規劃投入董事改選，主要為完備汽車關鍵零配件版圖。他指出，和大集團已在車用齒輪軸、變速箱零件、差速器、扭力轉換系統、電動車減速箱等具有深厚實力，集團也布局華豐橡膠的汽車輪胎、邦泰的複合材料、工具機廠高鋒工業等，這些都是組成汽車零配件供應關鍵。

沈國榮指出，透過參與格斯科技私募及改選董事，和大集團可布局電池和儲能櫃領域，未來和大集團也考量進軍馬達和底盤產品，把相關較欠缺的拼圖補齊，和大集團可提供更齊全的車用關鍵零配件產品線。

沈國榮透露，和大集團透過參與格斯科技經營，也積極準備切入軍工無人機應用。

展望格斯科技私募規劃，沈國榮表示，格斯科技先前的私募作業，主要因應未來6個月格斯中壢廠區擴產和訂單狀況，不排除擴充新產線、以及進行內部改造等，目前暫無規劃啟動另一波私募計畫。

根據格斯科技公告的董事及獨立董事候選人名單，沈國榮以仟鑽股份有限公司法人代表身份入列其中。根據和大年報，仟鑽負責人為沈國榮之女沈千鈺，到今年3月底，仟鑽持有和大約4.48%股權，仟鑽並持有和大轉投資高鋒工業約9.28%股權。

格斯科技在5月15日公告說明，董事會先前決議調整私募辦理次數，由原規劃2次修正為5次，將提報6月30日股東會討論決議；格斯科技表示，股東會擬全面改選董事席次9席（含4席獨立董事），原董事長張忠傑未在董事提名名單中。

格斯科技指出，新任董事席次中，此次私募引進策略投資人仟鑽股份有限公司占2個席次，成大職業帆船股份有限公司占1個席次，整體而言未有任何人單獨或與他人掌握董事會過半表決權，評估股東會全面改選董事後，董事成員及董事長將有重大變動，辦理私募引進策略性投資人後，有造成經營權發生重大變動可能。

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