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台中巨峰葡萄豪雨受損 農業局籲農民6月1日前申請現金救助
今年4月上旬豪雨造成台中市巨峰葡萄嚴重受損，台中市農業局會同農業部台中區農業改良場、農糧署中區分署台中辦事處、新社區公所及石岡區公所現勘，確認損害率已達現金救助標準，農業部昨天公告台中市為辦理巨峰葡萄2026年4月上旬豪雨農業天然災害現金救助地區，請種植巨峰葡萄且損害率達20%以上農民，今天起至6月1日止向受災地區公所提出申請。
台中市農業局指出，中市巨峰葡萄1期作（夏果）目前為果實發育期。開花著果期受4月上旬豪雨影響，造成授粉不良，導致巨峰葡萄單為結果。
農業局表示，農業部昨天公告台中市為辦理巨峰葡萄2026年4月上旬豪雨農業天然災害現金救助地區，巨峰葡萄每公頃救助19萬5000元，請種植巨峰葡萄且損害率達20%以上農民，即日起至6月1日止攜帶國民身分證、存款簿及合法土地證明文件，向受災地區公所提出申請，逾期不予受理。
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