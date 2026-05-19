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東聯副董席家宜：預期Q2營運轉盈 聚焦AI新材料、特化

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（右）及總經理蔡錫津（左）一起出席股東會。記者潘俊宏／攝影
東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（右）及總經理蔡錫津（左）一起出席股東會。記者潘俊宏／攝影

東聯今天舉行股東會，董事長徐旭東請假，全程由副董事長席家宜主持，席家宜表示，去年因為市場產能過剩與匯率損失造成小幅虧損，但是第二季營業額看見增加，預期營運有望見到轉虧為盈。

席家宜致詞時說，去年因美國總統川普就任後實施對等關稅致市場混亂，今年2月底又因為美伊戰爭，造成原物料波動劇烈，石化業同受影響，不過今年進一步積極布局AI新材料，深耕電子應用特用化學品，第二季已經看見營業額增加，展望後市，應該能夠交出更好營運成績。

總經理蔡錫津則表示，東聯逐步降低大宗石化產品，進一步聚焦電子特用化學品、AI特殊應用材料等高附加價值產品，並提供客製化材料解決方案，導入電子及半導體產業應用。

東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（中）主持股東會，預期第二季營運有望見到轉虧為盈。記者潘俊宏／攝影
東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（中）主持股東會，預期第二季營運有望見到轉虧為盈。記者潘俊宏／攝影

東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（左）主持股東會，預期第二季營運有望見到轉虧為盈。記者潘俊宏／攝影
東聯今天舉行股東會，副董事長席家宜（左）主持股東會，預期第二季營運有望見到轉虧為盈。記者潘俊宏／攝影

東聯 徐旭東 川普

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