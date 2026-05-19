水泥業空污排放標準修正發布 可申請緩衝至2029年

環境部18日修正發布「水泥業空氣污染物排放標準」。環境部大氣司表示，這次修法重點在於接軌國際，將戴奧辛與 12 項重金屬等有害空氣污染物納入管制，同時增訂氟化氫（HF）、氯化氫（HCl）及一氧化碳（CO）等標準，並導入原物料與替代燃料篩選的料源管控機制，預計將影響六家業者。考量產業界需要設備升級與參數調整，業者可在今年10月30日前申請緩衝，最遲要在2029年之前完成。

環境部表示，隨著淨零碳排政策積極推動，國內水泥窯協同處理廢棄物再利用燃料的比例持續增加，為防範多元化料源可能帶來的污染潛勢，同時考量水泥業污染排放與進料成分具備高度關聯性，這次修法特別導入「原（物）料與燃料篩選及使用量配比管理計畫書」制度，透過資源循環物料的溯源與使用管理，鼓勵業者配合自身水泥窯的處理能力來篩選原料，促使業者掌握資源循環物料成分，並藉由篩分控管與進料配比之調整，從源頭確保排放符合規定。

環境部大氣司司長黃偉鳴解釋，這次修法歷經多次跨部會與產官研商，充分凝聚各界共識，透過「末端排放加嚴」與「料源成分控管」雙軌並行，兼顧循環經濟與空污管控，主要受影響業者有六家。

他指出，在討論期間，業者反映需要調整的部分為12項重金屬等有害空氣污染物納管，但預期這些目標都可以達成，同時也給予緩衝，業者得2026年10月30日前提出前述配比管理計畫書，報請地方主管機關核定緩衝期限，給予合理應變空間，且該緩衝期限最遲不得逾2029年1月1日。

另外，對於近期外界關心苯(a)駢芘(BaP)對環境影響一案，環境部持續關注此污染物，已規劃於今年推動研修有害空氣污染物排放標準，將苯(a)駢芘(BaP)納入排放標準管制。

同時也透過石化園區類型之特殊性工業區測站進行長期量測，統計2022年至2024年特殊性工業區執行環境大氣苯(a)駢芘(BaP)檢測結果；濃度平均為0.07 ng/m3 (雲林離島式基礎產業園區)、 0.15 ng/m3 (林園產業園區)、 0.136 ng/m3 (臨海產業園區)，與美國德州環境品質委員會(TCEQ)訂定之長期空氣監測評估值(Long-term Air Monitoring Comparison Values，數值為3 ng/m3)及歐盟所訂定PAHs空氣品質目標值(air quality target value，以B[a]P為代表，年平均濃度為1 ng/m³)等兩項標準比較，皆低於國外標準。