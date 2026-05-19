再生醫療設備公司博訊生技將獲日本大單 目標11月登錄興櫃

再生醫療CDMO廠商博訊生技18日表示，身為台灣第一家成功整合半導體設備及AI自動化技術，打造100%自主研發的全自動化細胞生產線公司，近期將有機會獲得來自日本的整廠輸出的設備訂單，搶下數億元業績。博訊生技也鎖定今年11月申請公發與登錄興櫃的目標。

成立於2013年的博訊生技創立之初原本是藥物開發公司，近年聚焦在幹細胞與外泌體的CDMO及相關設備的開發。博訊生技董事長杜長宏表示，細胞生產的過程對於溫度及濕度都有嚴格的要求，而且每2至3天就需要更換培養液，基本上不適合用人工，一定要靠自動化，加上透過AI的檢測，才能穩定生產品質。

博訊生技切入細胞代工時，就是結合了生醫及AI自動化兩種領域的專業，在設備研發就採用GMP規格，並以半導體製程標準研發全自動化細胞備製生產線iCellPro，可以複製化量產，符合未來細胞治療商業化需求，2025年4月也順利取得台灣衛福部第二類醫材許可證。

杜長宏表示，公司發展的全自動化細胞備製生產線iCellPro，今年有機會獲得來自日本的整廠輸出設備訂單。另外，博訊生技今年以來也積極和日本大阪大學心臟外科權威澤芳樹教授探討合作機會，澤芳樹曾在大阪關西世博會上展出CUORiPS 所研發的「Reheart」，這是一種利用 iPS 細胞製成的心肌細胞層片。今年3月，澤芳樹相關團隊研發的 iPS 再生醫療產品「Reheart」正式取得日本厚生勞動省「有條件且有期限藥證」。

博訊生技日前受邀參與「台日先進幹細胞技術交流」，除代表台灣自動化細胞製造技術獲得日本權威體系關注，也象徵台灣在 AI 自動化細胞量產、CDMO 與設備整廠輸出領域，已開始進入日本再生醫療國家級供應鏈視野。

杜長宏表示，澤芳樹今年7月將來台，博訊生技期待未來能與他展開實質合作，公司不排除進駐日本「中之島 Qross（Nakanoshima Qross）」醫療園區，打進日本再生醫療產業鏈的重要樞紐，其角色類似於半導體產業中的科學園區與晶圓製造聚落。

博訊生技的大股東包括漢民集團副董事長許金榮個人投資12%，公司去年營收約5,500萬元，今年目標8,000萬元以上，主要來自再生醫療CDMO的業績貢獻。

目前博訊生技在台北南港生技園區及桃園龍潭各有一個生產基地，南港生技園區的產線更是示範產線，常有國際外賓蒞廠參訪。南港廠目前每月約可生產60-80人次所需的細胞治療用藥，龍潭廠則有150-200人次的單月產能，另外，公司也選定南科嘉義基地再設新廠，預計第3季將動土。

杜長宏表示，台灣半導體產業長期累積的設備、製程與自動化能力，正是細胞治療走向穩定量產的重要基礎；博訊生技以半導體製程標準研發全自動化細胞備製設備，並取得相關專利布局。身為博訊生技大股東的許金榮也曾表示，全世界細胞醫療商機高達數百億美元，細胞治療要有穩定品質水準及量產規模，而且細胞治療是剛性需求，投資博訊就是看好細胞備製代工市場。