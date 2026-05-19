保瑞與全球大廠簽署協議 法人：後市看下半年業績回升狀況

再生醫療CDMO廠商博訊生技18日表示，身為台灣第一家成功整合半導體設備及AI自動化技術，打造100%自主研發的全自動化細胞生產線公司，近期將有機會獲得來自日本的整廠輸出的設備訂單，搶下數億元業績。博訊生技也鎖定今年11月申請公發與登錄興櫃的目標。

2026-05-19 08:51