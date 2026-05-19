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保瑞與全球大廠簽署協議 法人：後市看下半年業績回升狀況
保瑞（6472）公告與全球TOP20跨國藥廠簽署10+2年製造協議，規模達百億等級，分析師指出，保瑞提供涵蓋開發、製造、包裝以及分析服務一條龍支援，該客戶將占保瑞營收比重超過四成，後市看法將視下半年業績回升狀況而定。
保瑞第1季毛利率36.02%，稅後純益0.26億元，季減92.1%、年減98.1%，每股獲利（EPS）0.21元。分析師指出，第1季獲利下滑主因USL學名藥下游客戶出現價格與需求波動，同時馬里蘭州無菌針劑廠進行六週之半年度歲修，大幅減少工作與出貨天數等影響。
展望2026年，CDMO業務預期年成長幅度高於15%，5月Weider品牌及7月Macrogenics廠區陸續併表，下半年整體營收將展現逐季跳躍式成長。隨著無菌廠稼動率回升、停業單位虧損影響告一段落，以及專科用藥與高毛利大分子訂單佔比拉高，毛利率將重回擴張軌道。
全球銷售業務方面，經過2025年的產品組合優化，專科用藥（Specialty）已成為核心動能，其中Vigabatrin系列產品市佔率大幅提升85%。2026年預計上市超過10款新產品，乾眼症用藥Cyclosporine預計下半年將取得許可上市，憑藉其高技術門檻與少數競爭者優勢，將成為主要成長動能。
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