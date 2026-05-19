快訊

蔣經國日記／美欺瞞第七艦隊停巡台海 小蔣早察覺有異

MLB／美媒曝太空人總管無懼控球點名就要鄧愷威 成「值得驕傲的決定」

獨攀志佳陽線失聯女山友 遺體今早直升機吊掛下山…姊妹哀傷接她回家

聽新聞
0:00 / 0:00

保瑞與全球大廠簽署協議 法人：後市看下半年業績回升狀況

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

保瑞（6472）公告與全球TOP20跨國藥廠簽署10+2年製造協議，規模達百億等級，分析師指出，保瑞提供涵蓋開發、製造、包裝以及分析服務一條龍支援，該客戶將占保瑞營收比重超過四成，後市看法將視下半年業績回升狀況而定。

保瑞第1季毛利率36.02%，稅後純益0.26億元，季減92.1%、年減98.1%，每股獲利（EPS）0.21元。分析師指出，第1季獲利下滑主因USL學名藥下游客戶出現價格與需求波動，同時馬里蘭州無菌針劑廠進行六週之半年度歲修，大幅減少工作與出貨天數等影響。

展望2026年，CDMO業務預期年成長幅度高於15%，5月Weider品牌及7月Macrogenics廠區陸續併表，下半年整體營收將展現逐季跳躍式成長。隨著無菌廠稼動率回升、停業單位虧損影響告一段落，以及專科用藥與高毛利大分子訂單佔比拉高，毛利率將重回擴張軌道。

全球銷售業務方面，經過2025年的產品組合優化，專科用藥（Specialty）已成為核心動能，其中Vigabatrin系列產品市佔率大幅提升85%。2026年預計上市超過10款新產品，乾眼症用藥Cyclosporine預計下半年將取得許可上市，憑藉其高技術門檻與少數競爭者優勢，將成為主要成長動能。

EPS 營收 保瑞

延伸閱讀

保瑞搶攻全球前20大藥廠客戶再下一城 第一階段訂單可年增20%總生產量

上海商銀法說會／今年三大因素影響金融市場穩定

技嘉受惠於Neo Cloud需求高 大和及大摩將目標價調高到422元、375元

10檔三龍搶珠攀高股聚光 華邦電、聯電等躍抗震先鋒

相關新聞

再生醫療設備公司博訊生技將獲日本大單 目標11月登錄興櫃

再生醫療CDMO廠商博訊生技18日表示，身為台灣第一家成功整合半導體設備及AI自動化技術，打造100%自主研發的全自動化細胞生產線公司，近期將有機會獲得來自日本的整廠輸出的設備訂單，搶下數億元業績。博訊生技也鎖定今年11月申請公發與登錄興櫃的目標。

吃到景氣紅利 餐飲業Q1超亮眼 真正挑戰卻還在海上

2月底美伊戰爭爆發以來，全球景氣動盪，但台灣餐飲業第一季表現超亮眼，營收與獲利頻創新高。業者指出，除了因為股市獲利最先反映的在聚餐消費上，很大一部分是因節慶與景氣紅利，第二季起要觀察原物料、人力成本與高基期壓力，能不能延續到下半年，才是真正考驗。

投資大趨勢論壇／凱基投信投資長歐陽渭棠 艦隊策略 掌握長多

台股今年來不僅總市值超車加拿大躍升全球第六大，整體台股ETF受益人數在短短四個月內，從年初的1,600萬人跳升至1,850萬人，顯見台股在全球金融市場影響力快速攀升。

投資大趨勢論壇／元大投信董事長劉宗聖 ETF 市場 三大機會

台股奔4萬點新高，加速台灣ETF市場蓬勃發展，總規模已突破9兆元，近來主動式ETF更為ETF市場增添火種。談到ETF市場的下一步，「台灣ETF教父」元大投信董事長劉宗聖指出，台灣ETF市場有三大機會、三大挑戰，整體市場展望審慎樂觀。

出國熱…獎旅團、退休潮推升需求 旅行社徵才千人

獎旅團、股市熱、退休潮帶動出國潮。雄獅、鳳凰、五福及旅天下今年擴大徵才，雄獅預計2026年全年招募600人，鳳凰徵才人數年增幅度達三成，五福徵才突破百人，旅天下則是培育國際營收開拓能力的海外人才為主，整體旅行社徵才規模近千人。

醣基有料 助生技業前進美國

美國食品藥物管理局（FDA）今年3月發布最新生物相似藥開發指南，要求生物相似藥公司若能精準控制醣分子，據傳將獲得快速通往當地市場的藥證。市場傳出，醣基生醫因掌握醣分子轉化的核心技術，有望成為各家生技公司爭相合作對象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。