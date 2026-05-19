投資大趨勢論壇／凱基投信投資長歐陽渭棠 艦隊策略 掌握長多

台股今年來不僅總市值超車加拿大躍升全球第六大，整體台股ETF受益人數在短短四個月內，從年初的1,600萬人跳升至1,850萬人，顯見台股在全球金融市場影響力快速攀升。

凱基投信投資長歐陽渭棠表示，全球資金正大舉轉向以AI技術為核心的亞太市場，扮演AI伺服器供應鏈關鍵核心的台股，將持續吸引市場資金關注。

經濟日報將於6月18日舉辦《2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢》，歐陽渭棠將以《跟著凱基ETF航母艦隊航向台股榮光》為題發表專題演講。

隨全球雲端大廠擴大投入AI基礎建設，代理、邊緣AI應用快速發展，帶動台灣出口高速成長，市場普遍預估台灣今年經濟成長率將超逾7%，台股企業獲利年增率預估上修至42%。

歐陽渭棠指出，台灣企業獲利領先指標連續向上，台股中長期向上趨勢不變，惟近期美伊談判變數再起，美國最新出爐的CPI數據也顯示通膨隱憂仍在，拉高美國聯準會延後降息時程機率。

考量台股評價來到合理區間上緣，預期高機率呈震盪向上格局，投資應更重視資產配置與風險控管。掌握台股長多行情，建議採行ETF艦隊策略，以掌握台股長期多頭趨勢，有效因應短期波動，完備投資組合的攻守動能。

凱基投信建議，投資組合的核心部位可納入能反映整體台股成長軌跡的被動式台股市值型ETF，與結合投資級債券與台股市值個股的月配平衡型ETF，在掌握收益與降低波動前提下，參與台股成長機會；投資組合的衛星部位，建議配置能捕捉台股爆發力的主動式台股ETF，以掌握產業輪動與市場爆發契機。

台美兩地科技巨頭陸續開出優於預期財報，台廠供應鏈獲利成長空間可期。台股後市看俏，凱基投信建議，透過月配平衡型ETF、不配息的主動式台股ETF搭配市值型ETF，既可兼顧攻守部位配置，又可透過不配息再投入策略追求滾動時間複利效果。