醣聯、磐石、瀚陽 醣分子技術有進展

台灣醣分子新藥公司除了醣基之外，醣聯（4168）、瀚陽、今年都有進展。醣聯與日本化藥株式會社共同開發抗體藥物複合體（ADC）；瀚陽生技發展的ADC藥物平台，也是從醣分子中進行改造，發展出可搭配13種酬載藥物的連結子；磐石醫藥發展的低醣廣效疫苗RBM001，目前也在進行一期試驗。

醣聯今年3月宣布，與日本化藥株式會社簽署共同開發合約，日本化藥將在今、明兩年加入醣聯的「抗體藥物複合體候選藥物GNX201-ADC共同開發計畫」。醣聯說明，ADC被視為腫瘤治療的重要趨勢之一，雙方合作，將由醣聯發揮在腫瘤相關醣抗體領域的研發與平台技術，日本化藥提供腫瘤治療臨床經驗與資源整合能力。

雙方結合ADC藥物載荷與連接子設計，提升腫瘤選擇性與治療效益，聚焦醣抗原高度表達之實體腫瘤適應症，布局精準醫療與生物標記篩選策略，提升未來臨床試驗收案效率與成功率。

瀚陽生技將在5月底登錄興櫃，該公司透過「通用型連結子（linker）」與「親水性酬載藥物」兩大技術平台，將重新定義次世代ADC產業標準。瀚陽總經理林陽生表示，瀚陽生技採用寡糖作為連接子結構，具高度親水性，醣類化學結構複雜，開發難度高，但也因此形成技術門檻。目前瀚陽已驗證，其連結子可搭配至少13種酬載藥物，且均展現良好效果，顯示其通用性與穩定性。