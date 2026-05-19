信義董事會 引進前輝達大將

信義房屋（9940）昨（18）日股東會補選新董事，找來前輝達全球副總裁邱麗孟進駐董事會，出任獨立董事；總經理陳麗心表示，新董事加入對集團AI轉型、數位科技及公司治理領域的專業布局相當有幫助。

不僅如此，集團今年前四月仲介事業表現跑贏市場，近三個月營收呈現「月月高」，加上中國大陸建案有望完銷，今年集團營運確定優於去年。

新董事邱麗孟加入下，信義房屋七席董事中，有四名為女性董事，女性董事比例超過男性；信義房屋昨日股東會同步通過每股擬配發0.6元現金，股利超額配發，以18日收盤價18.3元計算，接下來若順利填息，現金殖利率達3.27%。

陳麗心表示，去年第3季集團啟動「圓夢行動計畫」，激發員工夢想，效益持續發酵中，讓集團仲介事業業績表現超過大盤（市場），不僅4月營收比3月好，目前看來5月營運也可望優於4月，呈現月月高表現。

陳麗心指出，以企業經營來說，尤其是仲介服務雖然市占率、店頭績效都很重要，但信義房屋更在乎店效是否充分發揮，因此2022年當年在店數最多之際，集團同步著手開始調整店效；她強調，仲介事業不能只單看規模、市占率，只統計新開店而不算歇業的店數並不準確，認為店效才是關鍵。