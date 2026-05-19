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投資大趨勢論壇／元大投信董事長劉宗聖 ETF 市場 三大機會

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照
元大投信董事長劉宗聖。聯合報系資料照

台股奔4萬點新高，加速台灣ETF市場蓬勃發展，總規模已突破9兆元，近來主動式ETF更為ETF市場增添火種。談到ETF市場的下一步，「台灣ETF教父」元大投信董事長劉宗聖指出，台灣ETF市場有三大機會、三大挑戰，整體市場展望審慎樂觀。

經濟日報將於6月18日主辦《2026投資大趨勢論壇 解碼ETF主流趨勢》。本論壇由元大投信、群益投信、富邦投信、中國信託投信、凱基投信、統一投信協辦。劉宗聖當天將以《台灣ETF市場的機會與挑戰》為題，發表專題演講。

劉宗聖認為，台灣ETF市場三大機會之一來自法規開放、監管即時有效率、產品創新、操作風格多元，並在主動ETF與被動ETF結合下，形成新機會。

機會二是投資人典範移轉，結構明顯年輕化。30歲以下族群開戶數、參與度提升，且善用零股進場讓資金分散化、利用定期定額讓投資時間分散化，形成紀律不停扣的長期投資。

機會三是ETF也有「三層蛋糕」，在主管機關推動亞洲資產管理中心政策加持下，台股逐步形成「主動基金好、被動ETF好、主動式ETF也好」的三層蛋糕正向循環，帶動主被動基金共榮發展。

劉宗聖認為，台灣當前ETF市場機會與挑戰並存，挑戰之一是現階段仍是產品發行導向，不斷推行新IPO，然IPO績效軌跡尚未經過時間考驗，且既有產品的有機增長是個挑戰。第二，客戶導向。隨產品發行愈多，投資人可能有重複購買或過度投資問題，業者應更關心客戶的投資組合，提升附加價值及差異化。

第三，風險管理。在台股創新高行情下，漲多就是最大風險，而短期內資金大量集中進入，發行商須做好折溢價、流動性、造市、操作績效等風險管理。

ETF發展過程，發生過兩次板塊移動，第一次是美債ETF與台股ETF間再平衡，第二波是高股息跟市值ETF；是否有第三波發生在主動跟被動ETF仍要觀察。

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