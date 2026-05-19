旅遊市場高端當道 業者轉型應對

台灣醣分子新藥公司除了醣基之外，醣聯、瀚陽、今年都有進展。醣聯與日本化藥株式會社共同開發抗體藥物複合體（ADC）；瀚陽生技發展的ADC藥物平台，也是從醣分子中進行改造，發展出可搭配13種酬載藥物的連結子；磐石醫藥發展的低醣廣效疫苗RBM001，目前也在進行一期試驗。

2026-05-19 00:52