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旅遊市場高端當道 業者轉型應對

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

2026年旅遊市場進入「價值重塑」階段，高端、深度、圓夢旅遊成主流。雄獅（2731）、鳳凰、五福、元本旅遊等業者，積極轉型以滿足全新旅遊需求。

鳳凰旅遊攜手土耳其航空及寰宇精品河輪，預計5月26日舉行聯合記者會，說明2026年土耳其航空航線布局與發展方向，同時介紹高端河輪市場趨勢，以及雙方後續合作規劃。總經理卞傑民指出，河輪旅遊屬於兼具精緻與慢步調的旅行方式，特別適合想深度探索歐洲多座城市，卻不想頻繁打包、更換飯店的旅客。

雄獅旗下精緻旅遊品牌「璽品 SP Collection」2026年第1季行程報名人數，已超越2024年全年總出團人數，顯示中高單價旅遊產品需求快速升溫。

產品布局方面，國內鐵道旅遊包括「鳴日號」、「鳴日廚房」，推出兩天一夜、三天兩夜的輕奢行程；海外鐵道則主打日本東北高端「EMOTION美食列車」，以及榮獲國際金旅獎的關西「近鐵雙鐵道」行程。

元本旅遊董事長游國珍則指出，攜手銀海郵輪布局2027至2028年頂奢探險市場，並透過長期與高端客戶深度交流，服務頂級客群對極地探險的需求。

根據顧問機構麥肯錫調查，全球旅遊支出維持年增約6%，成為成長速度最快的消費領域之一，也促使國內旅行社加速產品升級。

土耳其 高端 歐洲

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