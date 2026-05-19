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出國熱…獎旅團、退休潮推升需求 旅行社徵才千人

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
獎旅團、股市熱等帶動出國潮，旅行社業者招兵買馬，徵才規模近千人。圖為旅展熱潮。聯合報系資料照
獎旅團、股市熱等帶動出國潮，旅行社業者招兵買馬，徵才規模近千人。圖為旅展熱潮。聯合報系資料照

獎旅團、股市熱、退休潮帶動出國潮。雄獅（2731）、鳳凰、五福及旅天下今年擴大徵才，雄獅預計2026年全年招募600人，鳳凰徵才人數年增幅度達三成，五福徵才突破百人，旅天下則是培育國際營收開拓能力的海外人才為主，整體旅行社徵才規模近千人。

獎勵旅遊團需求強勁、股市表現熱絡推升高資產族群消費力，再加上退休潮帶動長天數旅遊需求，讓出國旅遊熱度持續升溫，旅行社業者招兵買馬，擴大營運成長動能。

鳳凰旅遊總經理卞傑民指出，因應業務需求，及集團資源整合，增加大專院校觀光科系實習機會，提早建立人才庫，徵才包括業務銷售、行程規畫、團控OP、航空代理人員等，預計2026年徵才較前一年度增幅約30%。

雄獅人力資源資深副總湯智堯表示，雄獅持續朝向生活產業發展，招募的不只是員工，而是未來生活產業的策展人。雄獅集團員工全球約2,800人，預計2026年全年度擴大招募600人，且人才需求已跳脫傳統觀光旅遊範疇，轉向「全領域人才」。

雄獅旅遊集團積極推動「生活產業化」戰略，觀光業首創以海風號觀光列車打造徵才平台，6月16日將舉辦「世界真有趣，雄獅帶你去—海風號招募活動」，跳脫傳統辦公室面試框架，將面談空間移至列車上，邀請優秀人才在移動旅途中沉浸式感受雄獅品牌美學。

雄獅以「五化」策略—數位化、全球化、專業經理人化、資本化、生活產業化為核心，全面推動人才升級。鎖定生成式 AI、數據分析及旅遊科技等領域，去年超過1,600人次參與培訓，經費投入近百萬元。

五福旅遊2026年計劃將員工總數由現行的578人擴編至713位。為此，啟動「MA方舟計畫」招募儲備幹部，提供新鮮人瞄準45,000元的起薪條件，並藉由跨部門輪調與核心實戰培訓，全面培育未來管理人才。

五福指出，除MA計畫外，五福旅遊更積極深耕校園，自今年3月起陸續參與樹德科大、正修科大、世新大學及高餐大等校園徵才，全力推動就業媒合。

旅天下集團員工總人數約175名，配合旅天下日本子公司的成立，在徵才與人才培育計畫以「專業精實」為導向，持續透過內部推薦及外部遴選雙軌並進，加速布局具備國際營收開拓能力的海外人才，穩健拓展集團專業人才庫。

雄獅 徵才 旅行社

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